Александр Шишкин: Россия и Южная Корея готовы связать железные дороги

Россия и Южная Корея готовы связать железные дороги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Завершились переговоры Владимира Путина и главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина

28 июня, PrimaMedia. Корейские компании готовы увеличить инвестиции в Дальний Восток. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. В Москве прошли переговоры президентов Российской Федерации и Южной Кореи. Стороны наметили новые направления сотрудничества, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Дружеский и деловой характер переговоров президента России Владимира Путина и главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина был продуктивным для обеих сторон. Корейские компании готовы инвестировать в Дальний Восток, — сказал сенатор Александр Шишкин.

По его словам, уже возможно присоединение корейских компаний к добыче природного газа в рамках проекта "Арктик СПГ-2".

— Важно, что появились планы по развитию совместной транспортной системы Дальнего Востока и Южной Кореи. Связать корейскую железную дорогу с нашей транссибирской магистралью — значит усилить экономическую интеграцию России в АТР, что ускорит развитие Дальнего Востока.

В ходе переговоров Владимир Путин сделал особый акцент на необходимости использования корейскими и вообще азиатским компаниями таких масштабных российских транспортных ресурсов как "Северный путь", Транссибирская железнодорожная магистраль, Свободный порт Владивосток.