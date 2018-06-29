Александр Шишкин: ДВ готов стать площадкой для выхода европейского бизнеса на рынки АТР

ДВ готов стать площадкой для выхода европейского бизнеса на рынки АТР. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе встречи с послом Франции Сильви-Аньес Берманн позвал на ДВ французские компании

29 июня, PrimaMedia. Дальний Восток может и готов стать площадкой для выхода французского и вообще европейского бизнеса на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. На встрече с послом Франции Сильви-Аньес Берманн полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что макрорегион предлагает уникальные условия для развития бизнеса и может стать дверью на рынки АТР, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут быстро, Россия предлагает уникальные условия развития европейских компаний на Дальнем Востоке, который уже интегрирован в АТР. Мы даём безопасность, инфраструктуру за счёт государства, налаженную транспортную систему, — сказал сенатор Александр Шишкин.

По словам сенатора, Территории опережающего развития, в которых введён особый режим ведения коммерческой деятельности, до сих пор недооценены европейскими компаниями. В частности, французские инвестиции больше идут в центральные регионы России.

— Познакомиться с условиями на Дальнем Востоке возможно, посетив Восточный экономический форум, который пройдёт с 11 по 13 сентября. Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО, уже пригласил французских коллег на данное мероприятие, уже ставшее международным и авторитетным в АТР, — отметил сенатор Александр Шишкин.

Как отметил Юрий Трутнев, в этом году на Восточном экономическом форуме будет организована дискуссионная площадка "Россия-Европа". Там будут продемонстрированы возможности Дальнего Востока и перспективы для европейского бизнеса.