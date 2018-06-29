Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Сенатор Р.Гольдштейн: Условия страхования и кредитования станут более справедливыми

Россияне получат право вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита

29 июня, PrimaMedia. Россияне получат право вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Соответствующий законопроект внесло Правительство РФ в нижнюю палату российского парламента, — ИА PrimaMedia.

Проектом закона предусматривается, что при досрочном отказе страхователя от договора страхования, обеспечивающего исполнение обязательств заёмщика по договору потребительского кредита, по которому заёмщик досрочно исполнил свои обязательства, уплаченная страховая премия подлежит возврату страхователю за вычетом части премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

— В настоящее время получила распространение практика, когда граждане, берущие потребительский или ипотечный кредит, обязаны также застраховать свою ответственность по данному займу на весь период кредитования. Стоимость страховки оплачивает заемщик. Зачастую граждане досрочно погашают кредит. Однако банки и страховые компании в большинстве случаев отказываются возвращать часть страховой премии за неиспользованный период. Такую возможность коммерческим организациям дает действующая редакция пункта 3 статьи 958 Гражданского кодекса РФ, которую и предлагается изменить. Новые поправки позволят улучшить условия кредитования и страхования для граждан, сделать их более справедливыми с точки зрения баланса интересов заемщиков и коммерческих организаций, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Законопроектом предусматривается, что право страхователя на возврат страховой премии может быть реализовано в случае, если досрочный отказ от договора страхования заявлен в течение 14 календарных дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору потребительского кредита.

В случаях, когда договоры страхования заключаются банками от своего имени в интересах и с добровольного согласия заёмщиков, право требовать от банка возврата части страховой премии предлагается предоставить в течение 10 календарных дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору кредитования.

При этом не будут подлежать возврату денежные средства, уплаченные заёмщиком банку в качестве компенсации расходов банка на оформление договора страхования (комиссии за подключение заёмщика к программе коллективного страхования).

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