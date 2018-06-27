Развлекать выпускников на "Крыльях Востока" будут Юлианна Караулова и группа Мальбэк

Праздник во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

В минувшие выходные Мальбэк и Сюзанна выступили на "Алых Парусах" в Санкт-Петербурге, а теперь летят во Владивосток

27 июня, PrimaMedia. Хедлайнерами первого в Приморье праздника выпускников "Крылья Востока" 30 июня станут популярные среди молодежи Юлианна Караулова и группа Мальбэк, сообщает ИА PrimaMedia. Вместе с ними на сцене на набережной Цесаревича выступят лучшие творческие коллективы Приморья. Ожидается, что посмотреть концерт вживую смогут порядка 11 тысяч выпускников и сопровождающих их родителей и учителей, получивших пригласительные билеты. Впрочем, параллельно на центральной площади Владивостока будет проходить еще один концерт – в рамках Дня города, здесь главной звездой станет группа Моя Мишель.

Юлианна Караулова – российская эстрадная певица и телеведущая, экс-солистка группы 5sta Family, финалистка "Фабрики звезд-5".

В состав молодой группы Мальбэк, играющей в жанрах электро-поп, рок и экспериментальной музыки, входят Роман Варнин и Александр Пьяных. Дебютный альбом "Новое Искусство" вышел 29 марта 2017 года, участие в записи которого приняла певица Сюзанна.

В минувшие выходные группы Мальбэк и Сюзанна выступили на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Напомним, уже в ближайшую субботу, 30 июня, во Владивостоке впервые пройдет аналог этого праздника с приморским акцентом – "Крылья Востока". Выпускников со всего края приглашают в этот день во Владивосток на набережную Цесаревича, откуда они увидят, как ожидается, потрясающее световое шоу над Золотым Рогом от московских техников по свету. Паруса во владивостокской бухте расправит фрегат "Паллада", а на самой набережной уже смонтирована сцена, на которой состоится концерт звезд российской эстрады.

Мероприятие начнется в 19.30 с выступления лучших творческих коллективов Приморья на специально смонтированной сцене на набережной. Во второй половине программы, в 21.00, на сцену поздравить выпускников выйдут российские "звезды". Концерт живьем увидят только выпускники – сцена смонтирована на той части набережной, вход на которую только по пропускам.

Главная часть мероприятия запланирована на 22.00. В это время в акватории набережной Цесаревича развернется масштабное световое шоу, в котором будут задействованы Золотой мост, плавучий док “Дальзавода” и парусник “Паллада”. Шоу организует компания "Сила света" из Москвы, специалисты которой прибыли в город уже в пятницу. Они уже монтируют световое оборудование для подсветки вантового моста, ради чего на неделю перекрыли одну полосу на Золотом мосту.

На акватории установят три дисперсных фонтана. Их задача – создать водяную завесу над Золотым Рогом, на которую будет проецироваться световое шоу с двух берегов бухты.

Завершится праздник в 22.30 фейерверком, который будет запущен с противоположной стороны бухты.

Телеканалы ОТВ и Восток24 будут вести прямую трансляцию праздника. Телевизионные камеры будут снимать мероприятие по всему периметру набережной Цесаревича, таким образом, зритель не упустит ни один момент праздника. На телеканале “ОТВ-Прим” прямая трансляция начнется с 19.30 и продолжится до завершения салюта – 22.30. На телеканале “Восток-24” трансляция будет идти с 22.00, сообщили в департаменте информационной политики Приморского края.

Стоит отметить, что кроме "Крыльев Востока" 30 июня во Владивостоке будут проходить основные мероприятия, посвященные Дню города. В 11.00 по улицам Светланская и Алеутская пройдет праздничное шествие трудовых коллективов города. В 13.00 на центральной площади Владивостока начнется праздничный концерт. Развлекательная программа закончится в 22.00.

Если остались вопросы

Тем временем, в Приморье открыта "горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока".

Приморские выпускники и их родители могут задать свои вопросы по предстоящему празднику "Крылья Востока" по телефону 8 (423) 240-62-99.

Как рассказала вице-губернатор Приморья Ирина Мануйлова, по указанному телефону сотрудники департамента образования и науки ответят на все вопросы выпускников и их родителей с 9.00 до 18.00.

"Все вопросы, связанные с получением билетов на праздник, а также трансфером из районов Приморья можно задать по телефону "Горячей линии", организованной по поручению главы края. Специалисты ведомства готовы индивидуально рассмотреть каждую из возникших проблем", – отметила она.