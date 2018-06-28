Совет Федерации утвердил профицитный бюджет на 2018 год – сенатор Ростислав Гольдштейн

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет на текущий год и плановый период 2019- 2020 годы

28 июня, PrimaMedia. На пленарном заседании в среду, 27 июня, Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет на текущий год и плановый период 2019— 2020 годы. С докладом выступил Первый вице-премьер, Министр финансов Антон Силуанов. По его словам, доходы госказны в 2018 году вырастут на 1815,1 млрд рублей и превысят расходы на 481,8 млрд. рублей или 0,5% к ВВП, — ИА PrimaMedia.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что улучшается финансовая ситуация и в субъектах, их доходы увеличились в среднем на 10%, а региональные бюджеты стабилизируются. Министр также сообщил, что экономика России вырастет в 2018 году на 2,1%, реальные зарплаты граждан – на 6,3%, уточнив, что за первые месяцы 2018 года реальные зарплаты выросли на 9%.

— Очевидно, что российская экономика вышла на позитивную динамику. Впервые почти за десять лет федеральный бюджет стал профицитным, доходы превысили расходы. Это стало результатом взвешенной финансовой политики. Дополнительные поступления бюджета будут направлены на дальнейшую поддержку и развитие ключевых отраслей, а также социальные направления, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн, принимавший участие в заседании верхней палаты парламента.

Так, регионы получат дополнительные средства на машины скорой помощи, школьные автобусы, поддержку села, лекарственное обеспечение граждан, помощь валютным ипотечникам. Что касается отраслей экономики, субсидии в размере 36,4 млрд рублей получат предприятия автомобилестроения; 26,5 млрд рублей направят в аграрно-промышленный комплекс.

Увеличится и финансирование государственных программ, направленных на социальный сектор: здравоохранение, образование, культуру, спорт, транспорт, доступную среду, обеспечение жильем и коммунальными услугами, обеспечение правопорядка и защиту от ЧС.