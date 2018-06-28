Общество. 09:10

«Примсоцбанк» снизил ставки по кредитам до конца лета

Клиентам предлагается получить наличные на сумму до 1 млн рублей по ставке от 11,9% годовых

28 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" объявляет о продлении срока действия кредита "Акционный" до 31 августа 2018 года. Клиентам предлагается получить наличные на сумму до 1 млн рублей по ставке от 11,9% годовых. Кредит выдаётся на срок от 3 месяцев до 5 лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Журналисты финансовых изданий высоко оценивают условия кредита "Акционный". Так, по мнению редакции портала BankiDirect.ru, кредит входит в ТОП-10 кредитов без справок и поручителей среди российских банков.

"Акционный" даёт возможность реализовать все планы, которые откладывались в долгий ящик из-за недостатка финансов. При этом на Вас не ляжет чрезмерная кредитная нагрузка, — рассказала начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Оксана Беспалова. — Какими бы не были ваши планы – ремонт в доме, путешествие, о котором давно мечтаете или подарок близкому человеку – все это можно осуществить!"

Подробную информацию о кредите "Акционный" и других кредитных продуктах "Примсоцбанка" можно получить во всех офисах и на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

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