Приморцев приглашают в Корею на фестиваль морской грязи

Фестиваль морской грязи. Фото: предоставлено НОТК

Туристов ждут грязевой фестиваль красоты, шоу тематических героев, бег с препятствиями, яркий парад, аэрошоу

28 июня, PrimaMedia. Фестиваль морской грязи в корейском городе Порён пользуется популярностью не только в Корее, но и в других странах мира. Данное мероприятие устраивается ежегодно, и его посещает большое количество туристов разных национальностей и культур. В этот раз 21-й фестиваль состоится на территории морского пляжа Тэчхон в период с 13 по 22 июля. Национальная организация туризма Кореи во Владивостоке приглашает приморцев посетить мероприятие, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе НОТК.

Пляж Тэчхон – это самый крупный пляж на побережье Западного моря, который прекрасно подходит для проведения оздоровительных и косметических процедур для кожи с использованием целебных грязей, а также наслаждения активным или расслабляющим отдыхом у воды. Во время фестиваля посетители могут прокатиться с водной горки с добавлением морской грязи, окунуться всем телом в огромную грязевую ванну.



Фестиваль морской грязи. Фото: предоставлено НОТК

Вечерние мероприятия: церемонии открытия и закрытия фестиваля, международный грязевой фестиваль красоты, открытый музыкальный фестиваль, хип-хоп/рейв вечеринка, фестиваль электронной музыки.

Другие мероприятия: увлекательное шоу тематических героев фестиваля грязи, открытое шоу на площади фонтанов, бег с препятствиями, яркий парад, аэрошоу и другое.

На фестивале для вас подготовлены разнообразные мастер-классы: грязевые игры и состязания, грязевой марафон, мастер-классы по игре на традиционных корейских барабанах грязевые ванны, массаж, грязевые горки, детский городок и многое другое.



Фестиваль морской грязи. Фото: предоставлено НОТК

Как добраться: на поезде: доехать до станции Тэчхон на поезде или автобусе, на автобусной остановке напротив станции сесть на городской автобус, который идет до пляжа Тэчхон, и ехать примерно 20 минут.

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Официальный сайт мероприятия: http://www.mudfestival.or.kr/.