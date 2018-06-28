Фестиваль морской грязи. Фото: предоставлено НОТК

Приморцев приглашают в Корею на фестиваль морской грязи

Туристов ждут грязевой фестиваль красоты, шоу тематических героев, бег с препятствиями, яркий парад, аэрошоу

28 июня, PrimaMedia. Фестиваль морской грязи в корейском городе Порён пользуется популярностью не только в Корее, но и в других странах мира. Данное мероприятие устраивается ежегодно, и его посещает большое количество туристов разных национальностей и культур. В этот раз 21-й фестиваль состоится на территории морского пляжа Тэчхон в период с 13 по 22 июля. Национальная организация туризма Кореи во Владивостоке приглашает приморцев посетить мероприятие, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе НОТК.

Пляж Тэчхон – это самый крупный пляж на побережье Западного моря, который прекрасно подходит для проведения оздоровительных и косметических процедур для кожи с использованием целебных грязей, а также наслаждения активным или расслабляющим отдыхом у воды. Во время фестиваля посетители могут прокатиться с водной горки с добавлением морской грязи, окунуться всем телом в огромную грязевую ванну.

Фестиваль морской грязи

Фестиваль морской грязи. Фото: предоставлено НОТК

Вечерние мероприятия: церемонии открытия и закрытия фестиваля, международный грязевой фестиваль красоты, открытый музыкальный фестиваль, хип-хоп/рейв вечеринка, фестиваль электронной музыки.

Другие мероприятия: увлекательное шоу тематических героев фестиваля грязи, открытое шоу на площади фонтанов, бег с препятствиями, яркий парад, аэрошоу и другое.

На фестивале для вас подготовлены разнообразные мастер-классы: грязевые игры и состязания, грязевой марафон, мастер-классы по игре на традиционных корейских барабанах грязевые ванны, массаж, грязевые горки, детский городок и многое другое.

Фестиваль морской грязи

Фестиваль морской грязи. Фото: предоставлено НОТК

Как добраться: на поезде: доехать до станции Тэчхон на поезде или автобусе, на автобусной остановке напротив станции сесть на городской автобус, который идет до пляжа Тэчхон, и ехать примерно 20 минут.

На сайте visitkorea.ru вы можете скачать скидочный купон на фестиваль. Ссылка на купон: http://russian.visitkorea.or.kr/rus/POP/2018/04/20.jsp.

Официальный сайт мероприятия: http://www.mudfestival.or.kr/.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Чудеса светодиодов и подсветок: Южно-Сахалинск - город тысячи огней

18 июня, 18:20

Вояж, вояж: Владивосток попал в топ регионов-«путешественников»

16 июня, 11:00

Почувствуй гостеприимство в провинции Кёнги-до

13 июня, 11:15

«Телекарта» приглашает в путешествие по великим рекам России

08 июня, 09:45

Летние маршруты по Приморью: море, скалы, острова

05 июня, 15:40

Картина дня

Прокурор предложил ограничить геронтократию в приморских коридорах власти

27 июня, 15:45

На двух перекрестках Владивостока появились камеры, штрафующие за проезд на красный свет

27 июня, 19:15

"Устал давать взятки": владельцам элитных коттеджей под Владивостоком перекрыли воду

09:50

Хищения на "Звезде" в Приморье были до нашего прихода - "Роснефть"

27 июня, 21:25

Развлекать выпускников на "Крыльях Востока" будут Юлианна Караулова и группа "Мальбэк"

27 июня, 17:15

Столица авиастроения Приморья осталась без главы
Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород"
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia