Тотальная распродажа авиабилетов на рейсы "Чеджу Эйр". Фото: предоставлено "Чеджу Эйр"

Тотальная распродажа авиабилетов на рейсы «Чеджу Эйр»

Акция действует со 2 по 13 июля

28 июня, PrimaMedia. Суперраспродажа авиабилетов на рейсы "Чеджу Эйр" на осенне-зимний период по направлениям Владивосток-Сеул, Юго-Восточная Азия и Океания открывается со 2 июля 2018 года по 13 июля 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Стоимость авиабилетов по маршруту Владивосток-Сеул в одну сторону с учетом авиасборов составит от 3 900 рублей. Количество дисконтных мест по данным тарифам – более 430-ти.

Предлагаются также скидки на внутренние перелеты Сеул-остров Чеджу, Сеул-Пусан от 800 рублей, начало данной акции – 3 июля в 18.00, окончание – 13 июля 2018 года.

Авиакомпания "Чеджу Эйр"

Авиакомпания "Чеджу Эйр". Фото: предоставлено "Чеджу Эйр"

Для желающих отправиться в теплые страны авиакомпания приготовила дополнительные скидки. Перелет Сеул-Гуам, Сеул-Сайпан будет стоить от 5000 рублей.

По отдельным направлениям Юго-Восточной Азии популярных среди приморцев – Таиланд и Вьетнам, стоимость авиабилетов ожидается от 3 850 рублей.

Все тарифы указаны в одну сторону с учетом авиасборов. Начало акции – 5 июля в 18.00, окончание – 13 июля 2018 года.

Бронирование авиабилетов по акции доступно только пассажирам, зарегистрированным в качестве участника программы полетов "Чеджу Эйр" в мобильном приложении "Чеджу Эйр" или на официальном сайте https://www.jejuair.net/jejuair/ru/com/jeju/ibe/news/event/event_detail.do?event_id=3875.

Бронирование билетов через приложение

Бронирование билетов через приложение. Фото: предоставлено "Чеджу Эйр"

Распродажа начнется 2 июля в 18.00 и закончится 13 июля в 18.00. Период вылетов – с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года. В билет по скидочным тарифам входит провоз одной ручной клади весом не более 10 кг. Дополнительное багажное место можно приобрести на сайте или в мобильном приложении "Чеджу Эйр".

Авиакомпания выполняет более 40 регулярных международных рейсов по популярным туристическим направлениям Юго-Восточной Азии и Океании (Бангкок, Дананг, Манила, Себу, Гуам, Сайпан), Японии, Китая и другим.

С 29 сентября 2017 года авиакомпания выполняет регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Сеул-Владивосток, а с конца октября количество рейсов увеличено с трех до пяти в неделю.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Приморцев приглашают в Корею на фестиваль морской грязи

09:25

Чудеса светодиодов и подсветок: Южно-Сахалинск - город тысячи огней

18 июня, 18:20

Вояж, вояж: Владивосток попал в топ регионов-«путешественников»

16 июня, 11:00

Почувствуй гостеприимство в провинции Кёнги-до

13 июня, 11:15

«Телекарта» приглашает в путешествие по великим рекам России

08 июня, 09:45

Картина дня

Прокурор предложил ограничить геронтократию в приморских коридорах власти

27 июня, 15:45

На двух перекрестках Владивостока появились камеры, штрафующие за проезд на красный свет

27 июня, 19:15

"Устал давать взятки": владельцам элитных коттеджей под Владивостоком перекрыли воду

09:50

Хищения на "Звезде" в Приморье были до нашего прихода - "Роснефть"

27 июня, 21:25

Развлекать выпускников на "Крыльях Востока" будут Юлианна Караулова и группа "Мальбэк"

27 июня, 17:15

Столица авиастроения Приморья осталась без главы
Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород"
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia