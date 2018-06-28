Тотальная распродажа авиабилетов на рейсы "Чеджу Эйр". Фото: предоставлено "Чеджу Эйр"

Акция действует со 2 по 13 июля

28 июня, PrimaMedia. Суперраспродажа авиабилетов на рейсы "Чеджу Эйр" на осенне-зимний период по направлениям Владивосток-Сеул, Юго-Восточная Азия и Океания открывается со 2 июля 2018 года по 13 июля 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Стоимость авиабилетов по маршруту Владивосток-Сеул в одну сторону с учетом авиасборов составит от 3 900 рублей. Количество дисконтных мест по данным тарифам – более 430-ти.

Предлагаются также скидки на внутренние перелеты Сеул-остров Чеджу, Сеул-Пусан от 800 рублей, начало данной акции – 3 июля в 18.00, окончание – 13 июля 2018 года.



Авиакомпания "Чеджу Эйр". Фото: предоставлено "Чеджу Эйр"

Для желающих отправиться в теплые страны авиакомпания приготовила дополнительные скидки. Перелет Сеул-Гуам, Сеул-Сайпан будет стоить от 5000 рублей.

По отдельным направлениям Юго-Восточной Азии популярных среди приморцев – Таиланд и Вьетнам, стоимость авиабилетов ожидается от 3 850 рублей.

Все тарифы указаны в одну сторону с учетом авиасборов. Начало акции – 5 июля в 18.00, окончание – 13 июля 2018 года.

Бронирование авиабилетов по акции доступно только пассажирам, зарегистрированным в качестве участника программы полетов "Чеджу Эйр" в мобильном приложении "Чеджу Эйр" или на официальном сайте https://www.jejuair.net/jejuair/ru/com/jeju/ibe/news/event/event_detail.do?event_id=3875.



Бронирование билетов через приложение. Фото: предоставлено "Чеджу Эйр"

Распродажа начнется 2 июля в 18.00 и закончится 13 июля в 18.00. Период вылетов – с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года. В билет по скидочным тарифам входит провоз одной ручной клади весом не более 10 кг. Дополнительное багажное место можно приобрести на сайте или в мобильном приложении "Чеджу Эйр".

Авиакомпания выполняет более 40 регулярных международных рейсов по популярным туристическим направлениям Юго-Восточной Азии и Океании (Бангкок, Дананг, Манила, Себу, Гуам, Сайпан), Японии, Китая и другим.

С 29 сентября 2017 года авиакомпания выполняет регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Сеул-Владивосток, а с конца октября количество рейсов увеличено с трех до пяти в неделю.