Бизнес. 09:50
"Звезда". Фото: ИА PrimaMedia

Хищения на "Звезде" в Приморье были до нашего прихода - "Роснефть"

Компания опубликовала заявление по размещенной в СМИ информации о миллиардных хищениях при строительстве судоверфи

28 июня, PrimaMedia. Выявленные следствием хищения при строительстве судоверфи "Звезда" в Большом Камне имели место, но были выявлены до прихода в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта нынешних акционеров — консорциума компаний "Роснефть", Газпромбанк и "Роснефтегаз", говорится в заявлении компании "Роснефть" по опубликованной накануне в СМИ информации о миллиардных хищениях на "Звезде", сообщает ИА PrimaMedia.

"Компания "Роснефть" информирует: факты хищений в ДЦСС были выявлены более четырёх лет назад до момента вступления участников консорциума ("Роснефть", "Газпромбанк", "Роснефтегаз") в капитал ДЦСС. Расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается всё это время при активном участии менеджмента судостроительного комплекса, службы безопасности "Роснефти". Разглашение хода следствия мы считаем недопустимым. СК "Звезда" признан потерпевшей стороной и успешно возвращает незаконно выведенные средства через суды. В частности, сегодня судом был удовлетворён один из исков против участников преступной группы по возвращению части похищенных средств", — говорится в заявлении "Роснефти".

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В "Роснефти" пообещали поддержать СК "Звезда" в обращении в суд за защитой деловой репутации.

От ИА PrimaMedia напомним, что в среду, 27 июня источник "Интерфакса" сообщил, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено не менее 7,5 млрд рублей. Ключевой фигурант дела — бывший гендиректор ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Игорь Борбот — сейчас скрывается в США. Другого фигуранта — делового партнера господина Борбота Алексея Бойцова — депортировали в Россию.

Напомним, в апреле 2015 года вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил, что идет расследование нескольких уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье. Игоря Борбота позже заочно обвинили в России. В США его задерживали, но до сих пор так и не депортировали.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что крупнейшие предприятия Приморья в сфере судостроения и судоремонта — Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС) и "Дальневосточный завод "Звезда", контролируемые НК "Роснефть", лишились руководителя. Возглавлявший оба предприятия Юрий Фильчёнок уволился в связи с переходом на новую работу. В обоих предприятиях назначены исполняющие обязанности руководителей.

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