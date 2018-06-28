Морская авиация. Фото: пресс-служба ТОФ

Летчики-истребители провели ночные воздушные бои в небе над Приморьем

Экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30СМ и Су-35С отработали поиск, обнаружение и уничтожение условного противника

28 июня, PrimaMedia. Летчики авиационного соединения, базирующегося в Приморском крае провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В ходе выполнения полётов лётчики выполнили сложные упражнения курса боевой подготовки в небе. Особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей.

При выполнении задач ведения маневренного воздушного боя экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30СМ и Су-35С, в ходе тактического противоборства, поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах. Учебно-тренировочные полёты проходили над морем, в стратосфере и над безориентирной местностью.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Около 50 боевых кораблей и судов принимают участие в сбор-походе Приморской флотилии

07 июня, 12:20

Картина дня

Прокурор предложил ограничить геронтократию в приморских коридорах власти

27 июня, 15:45

На двух перекрестках Владивостока появились камеры, штрафующие за проезд на красный свет

27 июня, 19:15

"Устал давать взятки": владельцам элитных коттеджей под Владивостоком перекрыли воду

09:50

Хищения на "Звезде" в Приморье были до нашего прихода - "Роснефть"

27 июня, 21:25

Развлекать выпускников на "Крыльях Востока" будут Юлианна Караулова и группа "Мальбэк"

27 июня, 17:15

Столица авиастроения Приморья осталась без главы
Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород"
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia