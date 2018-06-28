Летчики-истребители провели ночные воздушные бои в небе над Приморьем

28 июня, PrimaMedia. Летчики авиационного соединения, базирующегося в Приморском крае провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
В ходе выполнения полётов лётчики выполнили сложные упражнения курса боевой подготовки в небе. Особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей.
При выполнении задач ведения маневренного воздушного боя экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30СМ и Су-35С, в ходе тактического противоборства, поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.
Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах. Учебно-тренировочные полёты проходили над морем, в стратосфере и над безориентирной местностью.