Летчики-истребители провели ночные воздушные бои в небе над Приморьем

Морская авиация. Фото: пресс-служба ТОФ

Экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30СМ и Су-35С отработали поиск, обнаружение и уничтожение условного противника

28 июня, PrimaMedia. Летчики авиационного соединения, базирующегося в Приморском крае провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В ходе выполнения полётов лётчики выполнили сложные упражнения курса боевой подготовки в небе. Особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей.

При выполнении задач ведения маневренного воздушного боя экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30СМ и Су-35С, в ходе тактического противоборства, поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах. Учебно-тренировочные полёты проходили над морем, в стратосфере и над безориентирной местностью.