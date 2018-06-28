Бизнес. 10:20
Рыбопродукция. Фото: ИА PrimaMedia
Большая Рыба

Рост цен на топливо нанес долгосрочный удар по потребителю и инвестициям рыбаков – ВАРПЭ

Ситуацию усугубляет то, что в конечную цену реализации рыбы заложены топливные расходы как рыбодобытчиков, так и логистов и ритейлеров

28 июня, PrimaMedia. Рост цен на топливо приведет к долгосрочным негативным последствиям для рыбной отрасли и потребителя рыбопродукции, уверен президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы крупнейшего объединения рыбопромышленников РФ. Как отмечает руководитель ВАРПЭ, рост конечных цен реализации рыбопродукции ведет к падению оборота и прибыли рыбодобытчиков, что будет иметь долгосрочный негативный эффект для инвестиций в отрасли.

Герман Зверев сообщил, что предприятия рыбохозяйственного комплекса прогнозируют долгосрочные негативные последствия, связанные с ростом цен на топливо.

"Рост конечной цены реализации приводит к снижению рентабельности производства. Предприятия теряют в прибыли. Это означает, что вся отрасль может столкнуться с неизбежным снижением объемов инвестиций и последующим замедлением модернизации производственных процессов", — подчеркнул президент ВАРПЭ.

По оценке господина Зверева, начиная с 2010 года, отпускная цена дизельного топлива неизменно увеличивается начиная. Данные Росстата демонстрируют резкий подъем цены в период 2010-2012 годов, а также ее постоянный рост, начиная с 2014 года. Таким образом, за последние 8 лет цена возросла более чем в два раза — с 16,34 тысяч рублей за тонну до 35,5 тысяч рублей за тонну.

По информации дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая, которую приводит президент ВАРПЭ, в портах и районах промысла также отмечен рост стоимости дизельного топлива: с 24 тысяч рублей за тонну в 2010 году до 52 тысяч рублей тонну в 2018 году.

По отдельным видам продукции затраты на топливо достигают 25% в себестоимости. Если в 2014 году отпускная цена обезличенной рыбопродукции составляла 60 рублей за кг, то в 2018 году она выросла до 65 рублей за кг. При этом доля топлива в себестоимости продукции увеличилась намного значительней, в 1,5 раза: с 9,8 рублей на кг в 2014 году до 15,4 рублей в 2018 году.

Как пояснил президент ВАРПЭ, рост цен на топливо может иметь гораздо более серьезные последствия для итоговой стоимости рыбной продукции, так как в цене реализации присутствует большая доля транспортных расходов: от доставки топлива в районы промысла, транспортировки рыбопродукции в порты до перевозки продукции ритейлеру.

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