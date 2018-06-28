Стритбольные площадки Владивостока: прорезиненные, асфальтовые, бесплатные

Стритбольная площадка на Фирсова. Фото: ИА PrimaMedia

В обзоре ИА PrimaMedia – адреса, где можно найти партнеров по игре на одно кольцо

28 июня, PrimaMedia. Площадка, мяч, кольцо и несколько партнеров. Вот в принципе и все, что нужно, чтобы начать заниматься стритболом. С партнерами во Владивостоке сегодня все в порядке — этот вид спорта становится популярнее с каждым годом. А где найти свободную площадку и кольца в приморской столице — об этом в материале ИА PrimaMedia.

Кто не помнит, между стритбол — это практически тот же баскетбол, но есть существенные различия. Так, например, баскетбольные игры проводятся в закрытых помещениях на специально оборудованных площадках с двумя кольцами, а в стритбол чаще всего играют под открытым небом, используя половину баскетбольной площадки и всего одно кольцо. Количество игроков также разнится: в стритбол играют "три на три", плюс один запасной у каждой команды. Физические данные игроков при этом не так важны, как техническое мастерство.

Стритбол – это увлечение, которое кроме укрепления здоровья позволяет научиться работать в команде, воспитывает чувство товарищества и поддержки. В ходе игры участники овладевают стратегическими навыками, которые многим пригодятся в жизни.

Всего во Владивостоке установлено 184 стритбольных стойки. В Советском районе на улице Русская, 99, и Магнитогорская, 18, установлены по две стойки. Во Фрунзенском районе две стойки можно найти на улице Иртышская, 18; целых восемь стоек расположено во Дворце спорта "Юность". Корреспондент ИА PrimaMedia посетил 4 площадки, которые пользуются наибольшей популярностью у местных стритболистов.

1. ЦУБ (Центр уличного баскетбола)

27 августа 2009 года во Владивостоке открылся центр уличного баскетбола "Спартак" на территории бывшей школы №52 по адресу ул. Овчинникова, 34. Здесь расположены 3 площадки для стритбола и 1 двусторонняя площадка. Каждый день десятки игроков со всего города съезжаются сюда, чтобы показать свой навык владения мячом и сразиться с достойными противниками. Центр работает абсолютно бесплатно с 8 до 23 часов.

Стритбольная площадка на улице Овчинникова. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка на улице Овчинникова. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка на улице Овчинникова. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка на улице Овчинникова. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка на улице Овчинникова. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка на улице Овчинникова. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка на улице Овчинникова. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка на улице Овчинникова. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

Плюсы:

1. Большая территория, которая вмещает сразу несколько команд;

2. Высокое ограждение не дает мячу улететь на близстоящие машины;

3. Охрана постоянно следит за порядком, не разрешает велосипедистам кататься на площадке;

4. Имеются места для отдыха с навесом;

5. Прорезиненное покрытие.

Минус:

Неровное покрытие и, как следствие, разная высота колец, затрудняющая попадание в цель.

2. ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет)

"Черная" площадка для занятий стритболом расположилась за "Восточным корпусом" ДВФУ. Свое название она получила от трейсеров, которые облюбовали расположенную неподалеку черную крышу, покрытую гудроном и обрамленную барьерами. На спортивную площадку приходит большое количество людей: студенты ДВФУ, жители окрестных домов и просто любители здорового образа жизни.

Плюсы:

1. Высокое ограждение;

2. Удобное расположение для тех, кто живет не в кампусе;

3. Душевная атмосфера. Здесь никто не будет злиться, если вы новичок и не знаете правил.

Минусы:

1. Площадка не прорезинена, что делает любое падение очень болезненным.

2. Нет ночного освещения.

3. Площадка гимназии №2

На территории гимназии расположены 3 площадки, 6 колец. Прийти поиграть можно в любое время суток по адресу ул. Океанский проспект, 143.

Стритбольная площадка у гимназии № 2. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка у гимназии № 2. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка у гимназии № 2. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка у гимназии № 2. Фото: ИА PrimaMedia Стритбольная площадка у гимназии № 2. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Плюсы:

1. Удобная разметка на щитах, которая облегчает попадание в кольцо;

2. Стандартная высота кольца, что является редкостью для нашего города;

3. Большая территория, нет необходимости ждать своей очереди, чтобы поиграть;

4. Ровное покрытие поможет получить искреннее удовольствие от игры.

Минусы:

1. Низкое ограждение, мяч постоянно вылетает далеко за пределы площадки.

2. Покрытие – асфальт.

4. Площадка школы №73.

12 мая 2011 года в рамках программы администрации города "Спортивный Владивосток" был построен стадион по адресу: ул. Шилкинская, 19. Спортивная зона универсальна. Здесь можно играть не только в стритбол, но и в футбол, волейбол и даже заниматься на тренажерах. Кроме того, стадион оснащен беговыми дорожками и прыжковой ямой.

Плюсы:

1. Баскетбольная площадка с ровным резиновым покрытием, совмещенная с двумя стритбольными полями.

2. Территория ограждена высоким металлическим забором.

Минусы:

1. Большая дыра под кольцом.

2. Высокие кольца.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.