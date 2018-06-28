Порядок определения границ прилегающих территорий установили в Приморье

Двор. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Это поможет урегулировать возникающие вопросы, связанные с наведением порядка и поддержанием чистоты в населенных пунктах края

28 июня, PrimaMedia. Законопроект, которым органы местного самоуправления будут руководствоваться при утверждении или корректировке муниципальных правил благоустройства, принят на заседании Законодательного собрания края во втором и третьем чтении. В документе прописаны минимальные расстояния от объекта до границ прилегающей территории. Сами границы будут устанавливаться каждым муниципальным образованием самостоятельно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Законодательная инициатива "О порядке определения границ прилегающих территорий и вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципальных образований Приморского края" подготовлена комитетом ЗС по экономической политике и собственности в соответствии с требованиями федерального законодательства.

"В декабре прошлого года в Градостроительный кодекс РФ и федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления были внесены изменения, направленные на комплексное регулирование вопросов благоустройства. Согласно этим поправкам порядок определения границ территорий общего пользования, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям и земельным участкам, должен регламентироваться законом субъекта Российской Федерации", — пояснил депутат Евгений Костюков.

В проекте закона Приморского края, принятом на июньской сессии краевого парламента, установлено, что границы прилегающих территорий определяются по периметру зданий, строений, сооружений и земельных участков, исходя из их разрешенного использования, сложившейся застройки территории и рельефа местности. При этом в документе прописаны минимальные расстояния от объекта до границ прилегающей территории.

Например, для многоквартирных домов оно будет составлять не менее 2 метров от границ земельных участков, на которых расположены дома. Аналогичный минимум предусмотрен в законе для индивидуальных жилых домов, находящихся на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. Если же эта процедура не проведена, минимальное расстояние будет отсчитываться от стен дома и составлять не менее 10 метров.

Для учебных, спортивных и медицинских учреждений, объектов соцкульбыта и торговых организаций установлен минимум в 20 метров по периметру стен здания или в 5 метров по периметру ограждения, если таковое имеется. Для отдельно стоящих рекламных конструкций, стационарных и нестационарных объектов потребительского рынка прилегающая территория должна составлять не менее 5 метров, для автостоянок, строительных площадок, кладбищ – не менее 15 метров, для автозаправочных станций – не менее 25 метров, для промышленных объектов – не менее 50 метров.

Вместе с тем законопроектом вводится ограничение на максимальное расстояние от объекта до границ прилегающей территории. Оно не может превышать установленный минимум более чем на 30%.

"Это сделано для того, чтобы исключить возможные злоупотребления муниципальной власти, желающей переложить на плечи собственников ответственность за содержание территории общего пользования как можно большей площади", — подчеркнул Евгений Костюков.

Также в одобренном депутатами законопроекте определяются вопросы, которые могут регламентироваться правилами благоустройства территории муниципального образования. В частности, муниципальный нормативный акт может предъявлять требования к внешнему виду фасадов и праздничному оформлению, порядку проведения земляных работ и содержанию мест общего пользования, уборке территории и ее обустройству в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения.

Подлежат регулированию вопросы размещения рекламных и информационных конструкций, детских и спортивных площадок, парковок и малых архитектурных форм, а также вопросы организации ливневых стоков, пешеходных коммуникаций, озеленения и освещения территории. Кроме того, в муниципальных правилах благоустройства может быть предусмотрено участие, в том числе и финансовое, собственников зданий, строений, сооружений и земельных участков в содержании прилегающих территорий.

"Принятый сегодня закон прописывает порядок определения границ прилегающих территорий. Сами границы будут устанавливаться каждым муниципальным образованием самостоятельно. При этом они будут отображаться на специальной схеме, которая должна стать обязательным приложением к муниципальным правилам благоустройства. Информация о границах прилегающих территорий будет доступна для любого жителя. Из нее, например, можно будет узнать, кто и за содержание какой территории несет ответственность. Это поможет урегулировать часто возникающие вопросы, связанные с наведением порядка и поддержанием чистоты в населенных пунктах края, в частности, с покосом травы и побелкой деревьев, уборкой снега с улиц и удалением сосулек с крыш домов", — отметил Евгений Костюков.