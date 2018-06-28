Росрыболовство и ВАРПЭ выступают за льготную природную ренту для рыбаков-«прибрежников»

Рыбопродукцуия. Фото: ИА PrimaMedia

Отмена льготы при уплате сборов за ВБР может увеличить налоговую нагрузку на предприятия прибрежного лова Дальнего Востока в девять раз

28 июня, PrimaMedia. Росрыболовство поддержало предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) о сохранении за компаниями, ведущими прибрежный промысел рыбы и морепродуктов для обеспечения внутреннего рынка, льгот при уплате сборов за пользование водными биоресурсами (ВБР) — налога природной ренты в российском рыболовстве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы ВАРПЭ. По оценке руководителя крупнейшего объединения рыбопромышленников Германа Зверева, отмена льгот с одновременным повышением ставок сборов по некоторым промысловым видам может увеличить налоговую нагрузку на рыбаков-"прибрежников" только Дальнего Востока в девять раз.

Как отмечает пресс-служба ВАРПЭ, поправки в Налоговый кодекс в начале июля поступят для рассмотрения в правительство Российской Федерации. 27 июня в Минсельхозе РФ состоялось согласительное совещание с федеральными органами исполнительной власти и общественными советами при Минсельхозе и Росрыболовстве по проекту Федерального закона "О внесении изменений в главу 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса".

В совещании под председательством заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова приняли участие представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и Росрыболовства, а также председатель Общественного совета при Минсельхозе Сергей Королёв и председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев.

В ходе совещания со стороны Минэкономразвития было предложено представить в пояснительной записке к законопроекту оценку предполагаемых социально-экономических последствий принятия поправок в Налоговый кодекс и их влияние на рентабельность рыбопромышленных предприятий. Также со стороны Минэкономразвития были высказаны замечания в части использования в качестве инструмента определения статуса градо— и посёлкообразующих предприятий соглашения предприятия с органом государственной власти.

Минвостокразвития предложило предоставлять льготу при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в случае реализации инвестиционных проектов.

Участники совещания обсудили основные подходы к определению статуса градо— и поселкообразующих предприятий и поддержали предложение Общественного совета при Росрыболовстве об исключении требования о запрете на наличие обособленных подразделений (филиалов) градо— и поселкообразующих предприятий в других муниципальных образованиях и субъектах Федерации.

Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поддержал предложение президента ВАРПЭ Германа Зверева об установлении льготы при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов для субъектов прибрежного рыболовства.

"Отмена льготы при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов приведет к увеличению налоговой нагрузки, например, на прибрежных рыбодобытчиков Дальнего Востока почти в девять раз – с 118 млн рублей до 1,041 млрд рублей. В случае применения предлагаемой ВАРПЭ льготы налоговая нагрузка увеличится на 32% – до 156 млн рублей", — отметил Герман Зверев.

Протокол согласительного заседания будет подготовлен в недельный срок, после чего законопроект будет направлен в правительство Российской Федерации, сообщает пресс-служба ВАРПЭ. Как подчеркнул Илья Шестаков, "остаются неурегулированными некоторые важные нормы законопроекта", поэтому, по словам главы ФАР, предполагается проведение совещания у заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Гордеева.