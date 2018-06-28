На Золотом мосту начали тестировать световую аппаратуру. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

В туманном Владивостоке тестируют подсветку к празднику «Крылья Востока»

На несколько вечеров Золотой мост превратился в светящийся разными цветами объект декорации (ВИДЕО)

28 июня, PrimaMedia. Московская компания "Сила света", которая готовит грандиозное световое шоу на праздник "Крылья Востока", вчера, 27 июня, тестировала подсветку Золотого моста. Правда, эксперимент пытался испортить туман, который окутал Владивосток поздно вечером. Но и в такую погоду подсветка смотрелась фантастически красиво, сообщает ИА PrimaMedia.

Жители и гости краевой столицы с приходом темноты смогли наблюдать впечатляющую картину — световые лучи били в небо, переливались разными цветами и меняли направление. Лучше всего, конечно, игру света было видно автомобилистам, проезжающим по мосту, но и те горожане, кому в момент репетиции посчастливилось оказаться на набережной Цесаревича, ухватили кусочек светового шоу. Стоит отметить, что аппаратура, привезенная московской компанией, оказалась и правда довольно мощной. Лучи пробивались даже сквозь густой туман.

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Как рассказали в Центре содействия развитию молодежи Приморья, вчера проходило тестирование аппаратуры, установленной именно на Золотом мосту, а сегодня, 28 июня, скорее всего, будет генеральная репетиция уже со всеми объектами, задействованными в шоу.

Напомним, приморские "Алые Паруса" пройдут во Владивостоке 30 июня. Само мероприятие начнется в 19.30 с выступления лучших творческих коллективов Приморья на специально смонтированной сцене на набережной. Во второй половине программы, в 21.00, на сцену поздравить выпускников выйдут российские "звезды" эстрады — Юлианна Караулова, группа Мальбэк и Сюзанна. Вести мероприятие будут звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева. Главная часть праздника запланирована на 22.00. В это время в акватории набережной Цесаревича развернется масштабное световое шоу, в котором будут задействованы Золотой мост, плавучий док “Дальзавода” и парусник “Паллада”. Завершится мероприятие в 22:30 грандиозным салютом.

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