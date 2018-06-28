Более 122 млн рублей потребуется для компенсации приморцам, потерявшим жилье из-за ЧС

Наводнение. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из стоимости 1 кв. метра общей площади и норматива с учетом членов семьи пострадавшего

28 июня, PrimaMedia. Приморские депутаты поддержали законодательную инициативу главы региона и приняли в первом чтении проект закона "О государственной поддержке граждан РФ, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Приморского края", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

В соответствии с законопроектом, право на получение государственной поддержки за счет средств краевого бюджета, получат наниматели или собственники жилья, которое было признано непригодным для проживания в результате стихийного бедствия. При этом утраченное жилое помещение для пострадавшего должно являться единственным местом жительства. На дату введения режима чрезвычайной ситуации он должен постоянно проживать в разрушенном стихией помещении и не иметь в собственности иного жилья.

Размер денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения будет рассчитываться исходя из стоимости 1 кв. метра общей площади, которую установит своим подзаконным актом администрация края, и норматива общей площади с учетом членов семьи пострадавшего. Для одиноко проживающих граждан он составит 33 кв. метра, на семью из двух человек – 42 кв. метра, а на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 кв. метров. В то же в документе установлено, что норматив не может превышать общую площадь утраченного жилья.

Выплата компенсации пострадавшим будет осуществляться на основании списков, сформированных и утвержденных главами городских округов и муниципальных районов края, на территории которых был введен режим ЧС. Право граждан на ее получение будет удостоверяться свидетельством, а выплата производиться по факту заключения договора купли-продажи.

"Законопроект прописывает алгоритм оказания помощи населению при возникновении чрезвычайной ситуации регионального масштаба, — отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — У администрации Приморья появляется возможность незамедлительно приступать к мерам реагирования на ЧС и восстановлению ущерба, так как необходимости ждать принятия соответствующего закона по каждому конкретному случаю объявления чрезвычайной ситуации уже не будет".

По предварительным расчетам профильного департамента, в 2018 году на исполнение законопроекта потребуется более 122 млн рублей. Средства необходимы для обеспечения жильем тех семей, которые пострадали вследствие ливневых дождей, прошедших в Приморье период с 6 по 7 августа прошлого года. В результате этого стихийного бедствия в четырех муниципалитетах края – Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском и Хасанском муниципальных районах – непригодными для проживания признаны 65 домовладений.