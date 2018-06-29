Маршрут выходного дня: к красотам мыса Брюса

29 июня, PrimaMedia. В девяти километрах от поселка Славянка в Хасанском районе есть удивительно красивое место — мыс Брюса. Путешественники ценят его транспортную доступность и роскошные морские виды, открывающиеся с крайней точки мыса. Еще одна достопримечательность этого живописного места — возвышающийся на самой высокой точке мыса величественный маяк Буссе, указывающий морякам вход в Амурский залив. ИА PrimaMedia предлагает читателям совершить виртуальную экскурсию в одно из самых красивых мест Хасанского района.

Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 9

Как добраться

Добраться до мыса Брюса можно двумя способами — с моря и по суше.

С подходом с моря все понятно, а по суше к полуострову Брюса, крайней точкой которого и является одноименный мыс, пролегает грунтовая дорога из Славянки.

Проехать на полуостров на личном автомобиле можно через микрорайон "Славянка-3". Нужно двигаться по улице Нерпичья, далее, минуя базу отдыха "Круглая", вглубь полуострова.

Мыс Брюса — удивительно живописное место.

Юго-западная часть мыса не имеет никакой растительности и представлена только базальтовыми колоннами. Это застывшие потоки магмы, которые когда-то вылились на поверхность земли. Остальная же часть мыса представлена холмами с многочисленной растительностью и кустарниками. Нет-нет, и можно заметить мелкие цветки или листочки горноколосника.

Осенью на мысе в многочисленных бухточках можно увидеть бакланов с их потомством, а цветовое разнообразие порадует глаз. Зимой же мыс частично припорошен снегом, а вдоль берега тянутся островки льда.

Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 12

На самой высокой точке полуострова расположен знаменитый маяк Буссе. Он был воздвигнут в 1911 году и представлен шестигранной башней в 10 метров высотой. Первые два года маяк работал только как дневной, но в 1913 году на него был установлен рефлектор. Маяк располагается на высоте 66 метров над уровнем моря и его свет при такой высоте виден на 14 миль.

До 1930 года в туманную погоду сигналы с маяка подавали пушкой. После на маяке установили колокол, который был привезён из одной местной церкви.

Красивейший маяк хорошо виден с оконечности мыса, но свободного доступа к нему нет. Для входа на территорию маяка нужно получить разрешение у Гидрографической службы Тихоокеанского флота.

Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Брюса в Хасанском районе Приморья. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Существуют две версии названия полуострова и мыса. По одной из них английские моряки дали это название по фамилии своего адмирала Брюса, который в 1855 году командовал эскадрой, посетившей оставленный русскими порт Петропавловск-Камчатский. По другой – это название увековечило имя сподвижника Петра I генерала Я.В. Брюса.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.



