Эффективно управлять территорией можно только во взаимодействии с общественностью – Милуш

Депутат ЗС ПК Виктор Милуш. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Депутат Заксобрания Приморского края провел выездной прием граждан

28 июня, PrimaMedia. Депутат Законодательного собрания Приморского края Виктор Милуш провел выездной прием граждан на территории своего избирательного округа и принял участие в работе открытой площадки думы Пожарского муниципального района, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Встреча с жителями проходила на базе общественной приемной партии "Единая Россия" в пгт. Лучегорск. Вместе с Виктором Милушем на вопросы населения отвечали руководитель региональной общественной приемной Д.А. Медведева в Приморском крае Ольга Забелина и председатель районной думы Николай Борик.

Лучегорцев и пожарцев, пришедших на прием к депутату краевого парламента, волновали вопросы неудовлетворительного состоянии зданий, в которых находятся сельские школы, экологической ситуации в поселке энергетиков, обеспечения дровами и углем сельских жителей. Традиционно поднимались проблемы в сфере здравоохранения и ЖКХ. Также за содействием к депутату обратились многодетные семьи и граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Все обращения были взяты Виктором Милушем на контроль.

Затем парламентарий принял участие в работе открытой площадки, которая была организована думой Пожарского муниципального района. Мероприятие, призванное продемонстрировать опыт взаимодействия депутатов с такими консультативными органами, как молодежный совет и Общественная палата, оказалось интересным руководителям представительных органов муниципальных образований края и муниципальных комитетов поселений, представителям предприятий и общественных организаций, почетным гражданам и простым жителям Пожарского района

Открывая мероприятие, Виктор Милуш отметил, что эффективно управлять территорией можно только во взаимодействии с общественностью и активными гражданами. Он подчеркнул, что выбранный формат встречи предоставил ее участникам возможность всесторонне обсудить проблемные вопросы и понять пути их решения.

На молодежной площадке была проведена интеллектуально-дискуссионная игра "Дебаты" на тему "Роль молодежи в развитии Пожарского муниципального района". Члены команд проявили хорошие навыки ораторского искусства, продемонстрировали гибкость ума, эрудицию и лидерские качества. Активно принимал участие в ходе дискуссии и зал: было задано много вопросов. В результате участники дебатов высказали ряд предложений и пожеланий для решения актуальных для молодежи района вопросов.

На второй площадке, где проходило заседание Общественной палаты, ее председатель Виктор Кирпичев подвел итоги работы общественной организации. С презентацией деятельности представительного органа выступил спикер пожарской думы Николай Борик. Он рассказал о сотрудничестве депутатов с консультативными органами, а также о результатах работы думы за 2017 год и прошедший период нынешнего.

Подводя итоги мероприятию, Виктор Милуш подчеркнул: "Такие площадки являются эффективным способом развития местного самоуправления на территории".

Открытая площадка была организована думой Пожарского муниципального района в рамках конкурса на лучшую организацию работы представительных органов городских округов и муниципальных районов, который проводит Законодательное собрание края в канун 80-летия Приморья и 20-летия Совета председателей представительных органов муниципальных образований Приморского края.