Восточный экономический форум. Фото: пресс-служба Минвостокразвития
ВЭФ-2018

Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума

Значительное число сессий будет посвящено развитию технологического потенциала (ПРОГРАММА)

28 июня, PrimaMedia. Четвертый Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Ключевая тема ВЭФ-2018 – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей". Обсуждения в рамках деловой программы будут проходить по четырем основным направлениям, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на оргкомитет.

Тематический блок "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги" будет посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. В рамках дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите прав инвесторов, поддержке малых и средних предприятий и высокотехнологичных проектов, возможности создания первого русского офшора на Дальнем Востоке, а также прорыва регионов ДФО в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

В рамках направления "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" участники дискуссий обсудят проблемы развития отраслей, через которые будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы. В частности, будут проведены отдельные сессии, посвященные лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, рыбной отрасли, нефтегазопереработке, туристической и портовой инфраструктуре, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и совершенствованию законодательства в сфере геологоразведки.

Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" будет посвящен перспективам экономической кооперации дальневосточного региона России с соседними странами, важности развития транспортных коридоров на территории российского Дальнего Востока для Азиатско-Тихоокеанского региона и созданию Международного медицинского кластера во Владивостоке.

В центре темы "Создание условий для жизни людей" будут находиться вопросы демографии, здравоохранения, образования и науки, жилья, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке. Участники также обсудят перспективы совершенствования рынка труда в регионе и новые меры по освоению земли в рамках программы "Дальневосточный гектар".

Архитектура деловой программы Восточного экономического форума

Архитектура деловой программы Восточного экономического форума. Фото: https://forumvostok.ru

Как всегда, в программу форума включен формат межстрановых бизнес-диалогов, в рамках которых представители российского и зарубежных предпринимательских кругов из стран АТР и Европы обсудят практические вопросы сотрудничества.

На Восточном экономическом форуме также запланирован образовательный молодежный день, в рамках которого эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.

"Восточный экономический форум является местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.

Программа форума включает актуальную повестку. Значительное число сессий будет посвящено развитию технологического потенциала, который позволит модернизировать экономику и инфраструктуру и, как следствие, обеспечит повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке России", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Подробная информация об архитектуре форума – на www.forumvostok.ru.

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