Резидентов ТОР «Надеждинская» присоединят к Приморскому энергокольцу

Модернизация подстанции 500 кВ "Владивосток" завершится уже в августе 2018 года. Фото: ИА PrimaMedia

Модернизация подстанции 500 кВ «Владивосток» завершится уже в августе 2018 года

28 июня, PrimaMedia. Начата реконструкция самой крупной и современной подстанции Приморского кольца — 500 кВ "Владивосток". Ввод новых мощностей позволит обеспечить электроэнергией резидентов территории опережающего развития "Надеждинская", сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как рассказал заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и развитию сети филиала ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" — Магистральные энергетические сети Востока ("ФСК ЕЭС" — МЭС Востока) Сергей Рыбаков, модернизированная подстанция "Владивосток" будет связана новой линией с подстанцией ФСК ЕЭС 220 кВ "Промпарк", которая строится для электроснабжения ТОР. Общий объем инвестиций в проект электроснабжения ТОР составляет 2,3 млрд рублей.



Сергей Рыбаков. Фото: ИА PrimaMedia

"На территории ТОР сейчас порядка шести строящихся участков, принадлежащих резидентам. Наша задача – сделать реконструкцию опережающими темпами, с тем, чтобы в момент завершения строительства у резидентов уже была электроэнергия, — сказал Сергей Рыбаков. – Всего же мы получили 23 заявки на присоединения для резидентов ТОР "Надеждинская". Возможно, одним присоединением будем запитывать сразу двух резидентов".

Собеседник агентства напомнил, что подстанция 500 кВ "Владивосток" была построена в 2009 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Главной целью строительства объекта было развитие электрической связи 220 кВ в сторону Владивостока и, соответственно, увеличение энергоснабжения приморской столицы, которая готовилась к масштабному международному мероприятию.

Подстанция "Владивосток" является узловым элементом, так называемого Приморского кольца 500 кВ, в которое, кроме нее, входят еще три подстанции 500 кВ — "Дальневосточная", "Лозовая" и "Чугуевка", а также Приморская ГРЭС в поселке Лучегорск.

Подстанция. Фото: ИА PrimaMedia Энергия для юга Приморья, а скоро и для резидентов ТОР "Надеждинская". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Строительство кольца было завершено в 2013 году. Оно позволило обеспечить приток дополнительной мощности 450 мВт в южные районы Приморья из Амурской области (Зейская и Бурейская ГЭС) и Хабаровского края и запитать объекты саммита АТЭС-2012. Подстанция обеспечила покрытие растущих потребностей в электроэнергии на юге Приморского края, а вот теперь расширяется для того, чтобы удовлетворить нужды в электроэнергии резидентов территории опережающего развития в Надеждинском районе.

Как сообщил начальник подстанции 500 кВ "Владивосток" Юрий Сайко, в настоящее время подстанция занимает площадь 14 га. Мощности, которая она вырабатывает, достаточно для Владивостока, Находки, Артема и прилегающих территорий. Однако интересы резидентов ТОР "Надеждинская" требуют расширения подстанции.



Юрий Сайко. Фото: ИА PrimaMedia

Подстанция оснащена самым современным на сегодняшний день оборудованием. Управление всеми процессами автоматизировано, поэтому для управления подстанции хватает двух человек – дежурного инженера и дежурного электромонтера. Ранее подстанций такого класса в Приморском крае не было вообще, сейчас их четыре.

В последние годы Приморский край показывает стабильный прирост электроэнергии. Начиная с 2009 года по 2017 год годовое потребление выросло на 1,5 млрд кВт/час и на сегодняшний день составляет 13,1 млрд кВт/час в год, отметил в свою очередь Сергей Рыбаков.

В целом до 2020 года в энергосистему Приморского края Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы направит инвестиций в объеме 9,67 млрд рублей. В 2018 год в свои проекты компания вложит 3,7 млрд рублей.

Сейчас компания занимается реализацией двух крупных проектов – энергоснабжением ТОР "Надеждинская" и реконструкцией подстанции "Дальневосточная", снабжающей энергией Уссурийск, Спасск-Дальний, Арсеньев и другие территории. Уже в этому году появится первый участок ЛЭП 220 кВ "Лесозаводск – Спасск-Дальний – Дальневосточная" (от Лесозаводска до Спасска-Дальнего). В результате этих работ должно появиться замкнутое в полном объеме дублирующее кольцо 220 кВ.



Дежурный электромонтер. Фото: ИА PrimaMedia

Также ведутся работы по реконструкции высоковольтной линии "Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2, которая обеспечивает электроэнергией потребителей краевой столицы.

В перспективе строительство линии 220 кВ и подстанции для Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК). Ведутся работы по ТОР "Михайловский" и ТОР "Большой Камень" (подстанция для завода "Звезда" была построена 2 года назад), по реконструкции подстанции 220 кВ "Уссурийск", по строительству линии Лозовая — Широкая с подстанцией 220 кВ "Находка" для потребителей города и порта Восточный. Прорабатываются два проекта – энергоснабжения Хасанского района (линия 220 кВ) и Артемовского городского округа.