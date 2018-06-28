Приморский «Адмирал» сыграет с ЦСКА перед началом нового сезона КХЛ

Матч ХК "Адмирал" - ХК "ЦСКА". Фото: Официальный сайт НП "Хоккейный клуб "Адмирал"

Два контрольных матча "армейцев" пройдут в Москве

28 июня, PrimaMedia. Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока сразится с московским ХК "ЦСКА". Игры пройдут в начале августа в рамках тренировочных сборов "армейцев", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Предсезонные планы клубов из дивизиона Тарасова обнародовала Континентальная хоккейная лига. Согласно опубликованному расписанию, 7-10 августа у ХК "ЦСКА" состоятся тренировочные сборы в Москве, в рамках которых запланированы два контрольных матча с "Адмиралом" — 9 и 10 августа.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2018/2019 начнется 1 сентября схваткой между "Ак Барсом" и СКА. Расписание матчей приморского "Адмирала" можно будет узнать после 5 июля, когда Лига опубликует календарь игр грядущего сезона.