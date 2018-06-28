Иван Панфилов. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Группы Revoльvers и «Иван ПанфиLOVE» выступят в Находке на День работников морского флота

Профессиональный для многих жителей праздник продлится два дня

28 июня, PrimaMedia. День работников морского флота отпразднуют в Находке 30 июня и 1 июля. Для жителей подготовлена большая концертная программа с участием московской группы Revoльvers и приморских групп "Иван ПанфиLOVE" и Evergreen, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Народные гулянья начнутся 30 июня на площади Муниципального центра культуры в Находке. Специально для выступлений творческих коллективов здесь смонтируют сцену. В 17.30 для зрителей и гостей Находки начнет играть муниципальный духовой оркестр. В 18.30 концерт творческих коллективов города продолжит народный вокальный ансамбль "Приморочка".

Вечерняя программа стартует в 19.30. На сцену выйдет кавер-группа Evergreen из Владивостока. Организаторы приглашают всех желающих потанцевать под живое исполнение современных и проверенных временем хитов. В 20.50 начнется выступление приморской рок-группы "Иван ПанфиLOVE". Завершится первый день гуляний в 22.00 залпами салюта.

1 июля праздник продолжится во Врангеле на пляже Прикумск. С 11.00 до 13.00 настроение отдыхающим будут создавать муниципальный духовой оркестр и коллективы Дому культуры им. Юрия Гагарина. В 13.00 начнется торжественная часть, прозвучат поздравления официальных лиц и награждение лучших представителей отрасли.

Находкинцы станут участниками кулинарного шоу и смогут угоститься фирменным блюдом праздника – макаронами по-флотски. Вокальные и танцевальные номера будут сменяться показательными выступлениями воспитанников спортивных федераций города. В 16.00 свое мастерство продемонстрируют артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота министерства обороны России.

Молодежную часть программы в 17.20 откроет инструментальная группа студии "Лик". Четыре с половиной часа на сцене будут сменять друг друга кавер-группа Evergreen, поп-группа Revoльvers (Москва) и рок-группа "Иван ПанфиLOVE". Кульминацией гуляний станет фейерверк. Первый залп праздничного салюта прозвучит в 22.00.

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