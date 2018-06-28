«Крылья Востока» не перекроют движение на Золотом мосту

Маломерным судам запретят навигацию во время "Крыльев Востока". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

А вот навигация маломерных судов в бухте Золотой Рог скорее всего будет запрещена

28 июня, PrimaMedia. Движение на Золотом мосту во время проведения праздника "Крылья Востока" будет свободным. Единственное неудобство для автомобилистов составит ограничение на одну полосу дороги по пути следования в город, но и то только на время самого праздника. А вот навигация в бухте Золотой Рог, скорее всего, будет временно приостановлена. Вопросы транспорта обсудили сегодня организаторы праздника на выездном совещании под руководством вице-губернатора Дмитрия Братыненко, сообщает ИА PrimaMedia.

Сообщается, что некоторые туристические фирмы уже начали продавать билеты на экскурсию по бухте Золотой Рог во время светового шоу и залпов салюта. Чтобы суда не помешали шоу, власти планируют договориться с ГИМС и перекрыть в бухте навигацию на время празднования.

Вице-губернатор Дмитрий Братыненко обсудил сегодня с организаторами праздника вопросы транспорта. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Вице-губернатор Дмитрий Братыненко обсудил сегодня с организаторами праздника вопросы транспорта. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Вице-губернатор Дмитрий Братыненко обсудил сегодня с организаторами праздника вопросы транспорта. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Вице-губернатор Дмитрий Братыненко обсудил сегодня с организаторами праздника вопросы транспорта. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Вице-губернатор Дмитрий Братыненко обсудил сегодня с организаторами праздника вопросы транспорта. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Вице-губернатор Дмитрий Братыненко обсудил сегодня с организаторами праздника вопросы транспорта. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Вице-губернатор Дмитрий Братыненко обсудил сегодня с организаторами праздника вопросы транспорта. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 7

По задумке организаторов, в световом шоу, которое станет изюминкой "Крыльев Востока", будут использованы парусник "Паллада", Золотой мост, плавучий док и три водных экрана. Все эти элементы задействуют одновременно, а кульминацией шоу станет праздничный фейерверк. Его запустят с площадки, которая расположена напротив набережной Цесаревича.

— Салют должен быть достаточно солидным, потому что впервые за много лет будут использованы высотные заряды, которые пускать в нашем городе обычно проблематично из-за нашего специфичного рельефа, — рассказал глава Центра содействия развитию молодежи Сергей Матлин.

Ранее сообщалось, что на организацию праздника из бюджета Приморья выделено 70 млн рублей. За эти деньги организаторы обещают шоу высокого уровня.