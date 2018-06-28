Президиум Генсовета «Единой России» согласовал кандидатов на довыборы в парламент Приморья

Заседание президиума Генсовета ЕР. Фото: ER.ru

На выходных единороссы проведут региональную конференцию

28 июня, PrimaMedia. Президиум Генерального совета "Единой России" согласовал кандидатуры для выдвижения конференциями региональных отделений партии кандидатами в парламенты регионов. Согласование получили и претенденты от ЕР на выборы в парламент Приморья по двум одномандатным округам. Их утверждение состоится на региональной конференции 30 июня, где также единороссы выдвинут кандидата в губернаторы Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, победители праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на дополнительные выборы депутатов Заксобрания по двум округам определились по итогам голосования 3 июня. По 4-му округу, в который входит часть Владивостока (Фрунзенский район) и Хасанский район, победу одержал депутат Думы Владивостока, бизнесмен Александр Щербаков, набрав около 3,2 тысячи голосов. В округе №6 победила генеральный директор сети супермаркетов "Фреш25" Юлия Марченко (2,7 тысячи голосов).

Накануне, 27 июня, их кандидатуры были рассмотрены президиумом Генсовета "Единой России".

"Было поддержано предложение члена президиума Генсовета партии, руководителя Межрегионального координационного совета "Единой России" в Дальневосточном федеральном округе, депутата Государственной Думы Сергея Сопчука о согласовании кандидатур для выдвижения на дополнительных выборах депутатов заксобрания Приморского края по одномандатным избирательным округам №4 и №6", — говорится на сайте ЕР.

Решение о выдвижении будет принято на региональной конференции в эту субботу, 30 июня. Помимо вопроса по кандидатам на дополнительные выборы в парламент единороссы примут решение о выдвижении кандидатом в губернаторы Андрея Тарасенко. Собеседники агентства в штабе основного кандидата отмечают, что на конференции не ожидается анонсирование программы. Ее Тарасенко сформирует по завершению поездок во все муниципалитеты края в июле-начале августа.

Ранее со своим кандидатом определилась КПРФ, выдвинув на выборы бизнесмена, депутата Заксобрания Приморья Андрея Ищенко. Одновременно с единороссами кандидата выдвинет ЛДПР. Скорее всего, им станет депутат Госдумы Андрей Андрейченко. Федеральный парламентарий участвовал в выборах губернатора в 2014 году и показал третий результат 4,77% (28 731 голос). "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров за справедливость" проведут конференции в начале июля. Выборы состоятся 9 сентября.