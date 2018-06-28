«Справедливая Россия» опровергла ложь о повышении пенсионного возраста – Алексей Козицкий

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Лидер партии в Приморье уверен, что большинство «обоснований» правительственной инициативы – не более чем мифы и спекуляции

28 июня, PrimaMedia. Партия "Справедливая Россия", последовательно выступая против внесенного в Госдуму предложения правительства РФ о повышении пенсионного возраста, считает, что подавляющее большинство обоснований проведения этой крайне непопулярной у граждан страны реформы не выдерживают никакой критики, сообщил корр. ИА PrimaMedia руководитель регионального отделения "СР" в Приморье, депутат краевого Заксобрания Алексей Козицкий. Как отмечает политик, "справедливороссы" не только открыто опровергают лживые домыслы вокруг "необходимости" повышать пенсионный возраст, но и уже предложили альтернативный законопроекты о реформе пенсионной системы России и о финансовом обеспечении для выполнения одного из главнейших социальных обязательств государства.

Напомним, что 19 июня фракция "Справедливой России" в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента свой законопроект о страховой пенсионной системе. Также партия настаивает на безотлагательном рассмотрении своих предложений — об отмене повышения пенсионного возраста, отмене действующей системы коэффициентов и баллов при расчете пенсий, отмене обязательной части накопительной пенсии, которая "замораживается" правительством уже несколько последних лет.

— Сторонники повышения пенсионного возраста проявляют завидную активность, пытаясь противопоставить тотальному неприятию гражданами "инициативы" псевдоразумные доводы, которые транслируют чиновники, проправительственные политики и СМИ, — прокомментировал Алексей Козицкий. – Между тем "Справедливая Россия" открыто высказывает свою позицию, которая опровергает подавляющее большинство так называемых "обоснований" повышения пенсионного возраста. Замечательный пример такого "разоблачения мифов" — широко известное выступление заместителя председателя фракции "Справедливой России" в Госдуме, члена Президиума Центрального совета партии Олега Шеина, который выразил то, что думает "Справедливая Россия" и миллионы наших сограждан о якобы "разумности" предлагаемых правительством мер.

Как "раскулачить" пенсионеров

Первый миф, связанный с увеличением пенсионного возраста, касается некоего "долгого переходного периода", который продлится до 2034 года, рассказал собеседник агентства. Это неправда, поскольку переходный период для мужчин будет идти 5 лет, а для женщин – 8 лет. Просто эти люди получат право на пенсию вместо 2026-го года в 2034-м.

Также лукавством "Справедливая Россия" считает утверждения о том, что, повышая пенсионный возраст, "правительство никого не лишит денег". Но если сегодня средняя официальная пенсия -14,1 рублей в месяц, то каждый работник-"отсрочник" за 5 лет потеряет 835 тысяч рублей, а каждая работница за 8 лет — 1,35 млн. И никакая прибавка к пенсии в размере 12 тысяч рублей в год, которую обещают (на словах) правительственные чиновники, никоим образом не компенсирует людям отнятого: чтобы компенсировать недополученные деньги, мужчинам надо провести на пенсии 70 лет и дожить до 135 лет, а женщинам — 113 лет и дожить до 176-ти.

— Правительство утверждает, что якобы единственный способ индексировать ежегодно пенсию на 7% вместо нынешних 4% — это сократить число пенсионеров в ближайшее время. Но через 5-8 лет это "источник экономии" неизбежно иссякнет, и тогда чиновники снова заговорят о том, что пенсионеров опять слишком много, и станут предлагать еще одно повышение пенсионного возраста, — отметил политик.

По поводу же пресловутой "демографической нагрузки", которую, по словам инициаторов реформы, формируют пенсионеры, "справедливороссы" также имеют четкое мнение, опровергающее доводы чиновников. Демографическая нагрузка по определению — это соотношение отнюдь не работающих граждан и пенсионеров, это соотношение работающих и всех неработающих, то есть – пенсионеров, детей, подростков, инвалидов и т.д. Да, число пенсионеров в России растет, соглашается "СР", но количество несовершеннолетних, инвалидов, лиц, имеющих право на досрочную пенсию по вредности, наоборот – сокращается, причем куда более высокими темпами. Что и фиксирует Росстат: в 1998 году на 100 работников приходилось 150 неработающих, а сейчас – всего 103. И эта ситуация (по оценке официальной же статистики!) не достигнет уровня кризисного 1998 года вплоть до 2050 года.

Аргументы же об увеличении продолжительности жизни в стране – не более чем столь любимые чиновниками "игры со статистикой". В целом же до возраста в 65 лет в России доживает 57% мужчин (такой же показатель был в 1987 году) и 82% женщин (в 1987 году – 80%). То есть весь "дутый" рост продолжительности жизни в стране "делает" уменьшение младенческой смертности, которое и позволяет рапортовать об увеличении "общей температуры по больнице".

Правительственно-финансовые сказки

Как отмечает "Справедливая Россия", затраты на пенсии в России сегодня составляют 8% к ВВП. Для примера, в Австрии — 12% к ВВП, во Франции, Португалии и Польше – 14%, в Италии — 16%. И эти страны никто не считает стоящими на пороге экономического краха. Также несостоятельны ссылки на "западный опыт" по увеличению пенсионного возраста: да, в Европе этот возраст увеличивается, но работник там имеет право на досрочный выход на пенсию в 60 лет – за счет уменьшения ежемесячного пенсионного содержания, что, тем не менее, отнюдь не делает европейского пенсионера-"досрочника" нищим .

Но правительство предпочитает не видеть эти примеры, заботясь только об интересах крупного российского капитала, который якобы не в состоянии платить нормальные налоги.

— Регрессивная шкала отчислений в Пенсионный фонд, за которую так цепляются в правительстве – нагляднейший пример такого отношения. То есть если вы зарабатываете до 80 тысяч рублей в месяц, то ваши отчисления в ПФ – 22% от заработка. А если свыше 80 тысяч – то почему-то всего 10%, — пояснил Алексей Козицкий. – Одно из основных предложений "Справедливой России" по улучшению финансирования ПФ – это как раз отмена такой несправедливой системы, из-за которой мы теряем ежегодно до 600 млрд рублей. А рассказы о том, что втаком случае высокооплачиваемые работники начнут скрывать свои доходы – несостоятельны, поскольку основная масса таких высокооплачиваемых трудится у нас в госкомпаниях и госучреждениях, где, естественно, ни о какой "серой" зарплате речи быть не может.

Если же говорить в целом о рынке неофициальной занятости, "серых" зарплат, то, по оценке "Справедливой России", во многом это порождение политики правительства, которое в 2000 году пролоббировало новый Трудовой кодекс, где были урезаны права работников, упрощены процедуры увольнения, и, наоборот, даны лазейки работодателю для различных схем по "оптимизации" платежей в социальные фонды.

— "Справедлива Россия" предлагает вернуть работникам права на защиту своих прав, в том числе – на "белую" зарплату и полный соцпакет. Те же компании, которые используют неофициальный труд, необходимо лишить всех налоговых льгот. Такие меры – прямой путь к увеличению поступлений в Пенсионный фонд, — отметил Козицкий.

Игры и их последствия

— Планы правительства увеличить количество работающих за счет лишения людей пенсии – достаточно абсурдны и губительны для рынка труда, поскольку никто из чиновников почему-то не говорит о создании адекватного количества рабочих мест. То есть эти "новые старые" работники либо сами будут обречены на безработицу, либо обрекут на отсутствие работы нашу молодежь, — отметил лидер приморских "справедливороссов". – Кроме того, свою выгоду опять получат работодатели, особенно – поклонники "серых схем" трудоустройства: можно будет снижать и без того невеликие зарплаты, поскольку предложение на рынке труда начнет скачкообразно увеличиваться.

Далее последуют и многочисленные негативные социальные факторы, о которых чиновники предпочитают умалчивать. Это и необходимость лишенным пенсии людям платить налоги на имущество, на недвижимость (пенсионеры его сейчас не платят) и, следовательно, рост бедности в стране. И лишение молодых родителей помощи старших родственников в воспитании и присмотре за детьми. И рост социальной напряженности в обществе из-за того, что некоторые группы населения – например, военные и полицейские – окажутся совсем уж в привилегированном положении, поскольку им-то правительство повышать пенсионный возраст не намеревается.

— Чтобы предотвратить эти катастрофические последствия для государства и общества, партия "Справедливая Россия" намерена активно выступать против безответственной инициативы правительства, призывая все политические и общественные силы России поддержат протест. Отделение "Справедливой России" в Приморье уже развернуло активную работу по обсуждению вариантов пенсионной реформы в регионе путем сбора подписей граждан, обнародования предложений нашей партии. Также я как руководитель фракции "Справедливой России" в краевом Заксобрании призываю коллег-депутатов голосовать за отрицательное заключение по законопроекту о повышении пенсионного возраста и напоминаю, что от позиции регионального депутатского корпуса по этому вопросу сегодня во многом зависит судьба социально-экономического положения Приморья, будущее его жителей, — отметил в заключение Алексей Козицкий.

Напомним, что 14 июня этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал внесение на рассмотрение Госдумы пакета законопроектов о поэтапном увеличении пенсионного возраста – с 60-ти до 65 лет для мужчин и с 55-ти до 63 лет для женщин. По задумке кабмина, повышение должно начаться с 2019 года и пошагово продолжиться до 2034-го.

16 июня скандальный пакет законопроектов был внесен в Госдуму, после рассмотрения в профильных комитетах и Совете ГД инициатива правительства направлена в регионы Российской Федерации, где будет обсуждаться в течение месяца. Как предполагается, в первом чтении правительственный законопроект будет рассмотрен ГД в июле, вторые и третьи чтения намечены на осеннюю сессию нижней палаты российского парламента.



