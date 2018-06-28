Андрей Хапочкин: Тяжелобольной ребенок не должен ждать деньги на лечение от всего мира

Андрей Хапочкин. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

В Сахалинской областной думе обсудили вопрос социальной поддержки тяжелобольных детей, нуждающихся в лечении за пределами страны

28 июня, PrimaMedia. В начале заседания , которое прошло в формате круглого стола, председатель областной Думы Андрей Хапочкин познакомил участников с ситуацией по обсуждаемому вопросу в Сахалинской области и предложил сообща подумать о механизмах, которые в будущем позволят не собирать деньги на срочное лечение детей, особенно за рубежом, через СМИ. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу думы.

В ходе начавшегося обсуждения участники круглого стола затронули множество вопросов, среди которых в особый ряд выделили проблемы о сроках и точности диагностики в сахалинских клиниках, а также слабую информированность населения о возможностях лечения тяжелобольных детей в российских клиниках. Для таких выводов у некоторых присутствующих были веские основания.

Круглый стол в Сахалинской областной думе. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Круглый стол в Сахалинской областной думе. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Круглый стол в Сахалинской областной думе. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Круглый стол в Сахалинской областной думе. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы 1 / 4

— Только спустя пять месяцев непрерывного обследования врачи смогли поставить правильный диагноз моей дочери. А после того, как все-таки диагноз установили, посоветовали увозить ребенка для лечения за границу, так как неизвестно, сколько времени еще придется ждать, чтобы получить лечение в России, — рассказал участник круглого стола Андрей Варасян. — В итоге мы приняли решение лечить девочку в Южной Корее. Теперь собираем по всему миру деньги на лечение.

Министр здравоохранения Алексей Пак, в свою очередь, перечислил ряд крупных российских медицинских онкологических центров, которые сегодня успешно лечат детей, в том числе и сахалинских.

— Если родители думают, что это министерство здравоохранения задерживает отправку детей, то это не так. Наоборот, мы стараемся как можно быстрее переправить детей в такие центры, — сказал Алексей Пак.

Представитель министерства Ирина Хегай пояснила, что когда родители узнают о тяжелом диагнозе, они хотят немедленно вылетать на лечение в федеральные клиники. В реальном времени все происходит совсем не так быстро, как хотелось бы родителям.

— Решение родителей тяжелобольных сахалинских детей ехать на лечение в Южную Корею — реальный шанс сохранить жизнь своему ребенку, – считает директор ЦТВС Дмитрий Третьяков, — Там сложные операции поставлены на поток, а в наших больницах каждая более-менее не рядовая операция — почему-то подвиг.

За последние три года в Сахалинской области 11 семей собирали деньги на лечение своих детей. В четырех случаях родители отказались от лечения в Российской Федерации и самостоятельно вывезли детей в медицинские клиники за пределы страны. По их словам, это решение связано с медлительностью врачей при определении диагноза и затянутыми сроками по отправке детей в российские или зарубежные медицинские центры.

— Сегодня региональные власти прилагают огромные усилия, чтобы наши клиники были оснащены самым передовым оборудованием, строятся современные медицинские центры, работает программа привлечения врачей в островной регион. При всем этом, ребенок не должен оказываться в ситуации, когда деньги на его лечение собираются всем миром, — уверен Андрей Хапочкин. — Нам необходимо сформировать порядок выделения средств на лечение детей за границей, том числе и за счет средств Резервного фонда Сахалинской области и избежать излишней бюрократии в вопросах спасения детей.

Для решения этого и других вопросов в региональном парламенте решено создать рабочую группу, в которую войдут депутаты, специалисты профильных министерств, общественники. Ее задачи — выработать единый подход и механизмы эффективной помощи тяжелобольным детям, определить возможности ускоренной отправки таких детей на лечение, а также решить проблему оперативного финансирования их лечения за рубежом.

Справка: В рамках Территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной постановлением правительства Сахалинской области, предусмотрена возможность оказания им бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) в медицинских организациях Сахалинской области и в том числе в федеральных клиниках Российской Федерации.

Порядок организации оказания и направления на ВМП определен приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014 № 930н. медицинские показания к оказанию ВМП определяет лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи.

Отбор пациентов, нуждающихся в предоставлении высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, при наличии медицинских показаний осуществляет врачебная комиссия ГБУЗ "Областная детская больница".

При направлении на ВМП министерство здравоохранения Сахалинской области оформляет необходимые документы для получения высокотехнологичной медицинской помощи в специализированную информационную систему федеральной государственной медицинской организации.

Дату госпитализации определяют специалисты федеральной клиники. Перечень федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, утвержден приказом Минздрава России от 28.08.2017 № 565н.