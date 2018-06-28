Готовность к "Крыльям Востока" составляет 95%. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

"Крылья Востока" перед взмахом: Владивосток готов к празднику выпускников на 95%

Горожанам подготовят площадку возле парковки набережной Цесаревича и трансляцию на экран в центре города

28 июня, PrimaMedia. Подготовка приморского аналога "Алых парусов" к старту практически завершена. Уже решены основные организационные вопросы и установлена практически вся техника. Как отметил 28 июня вице-губернатор Дмитрий Братыненко во время посещения набережной Цесаревича, где пройдет мероприятие, на сегодняшний день готовность составляет 95%, сообщает ИА PrimaMedia.

На данный момент практический завершен монтаж сцены, установлено световое оборудование, проведены и изолированы все высоковольтные кабели. Кроме этого, уже известно, в какой зоне набережной будет находиться фудкорт, установлены туалетные кабинки, где будет расположен контрольно-пропускной пункт, а также организовано дежурство бригад скорой помощи и нарядов полиции.

Расположение объектов инфраструктуры во время праздника "Крылья Востока"

Расположение объектов инфраструктуры во время праздника "Крылья Востока". Фото: ИА PrimaMedia

— С момента принятия решения губернатором о проведении этого праздника мы вели активную работу по его организации и прорабатывали все важные вопросы. На данный момент подготовка идет полным ходом, я оцениваю готовность на 95%, — отметил Дмитрий Братыненко. — Сейчас самые важные вопросы заключаются в том, как привезти детей из муниципалитетов, как их обратно отправить и как обеспечить им комфортное пребывание на самом празднике.

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По задумке организаторов, первый пункт пропуска будет расположен перед началом цеха рядом с парковкой, а второй – в конце здания. Таким образом, обычным жителям Владивостока предлагают посмотреть световое шоу с той части набережной, которая проходит параллельно главной парковке. Если же людей окажется много, то организаторы дополнительно откроют площадку возле опор моста, где планировали построить рыбный рынок с "хвостом ската". На здание пустующего цеха установят большой экран, откуда можно будет посмотреть и прямую трансляцию концерта. Еще один экран хотят установить на центральной площади города.

— Нельзя забывать о жителях города. Горожане тоже должны увидеть этот праздник, — подчеркнул вице-губернатор. — Мы организуем на набережной площадку, где смогут разместиться владивостокцы. Кроме этого, на центральной площади, где будет проходить День города, будет идти прямая трансляция. "Крылья Востока" также будут транслировать по двум каналам. Кто не сможет приехать, увидят праздник в прямом эфире.

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Ранее сообщалось, что хедлайнерами первого в Приморье праздника выпускников "Крылья Востока" 30 июня станут популярные среди молодежи Юлианна Караулова и группа "Мальбэк". Вместе с ними на сцене на набережной Цесаревича выступят лучшие творческие коллективы Приморья. Вести мероприятие будут звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева. Ожидается, что посмотреть концерт вживую смогут порядка 12 тысяч выпускников и сопровождающих их родителей и учителей, получивших пригласительные билеты. Параллельно на центральной площади Владивостока будет проходить еще один концерт – в рамках Дня города, здесь главной звездой станет группа "Моя Мишель".

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