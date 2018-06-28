Входная арка с подсветкой и скамейки в форме волны появятся на одной из аллей в Находке

План реконструкции аллеи. Фото: пресс-служба администрации Находки

Администрация ищет подрядчика для реконструкции пешеходной зоны в историческом центре города, на ул. Ленинской

28 июня, PrimaMedia. Проектная документация для создания современных скверов на улицах Ленинской, Свердлова и Спортивной получила положительное заключение КГАУ "Примгосэкспертиза". Проверка достоверности сметной стоимости объектов строительства является необходимым условием для реализации национального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Администрация ищет подрядчика для реконструкции пешеходной зоны в историческом центре города, на ул. Ленинской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

В настоящее время администрация запускает конкурс определения подрядчика для реконструкции пешеходной зоны в историческом центре Находки. Проект занял первое место в рейтинговом голосовании. За улицу Ленинскую на референдуме свои голоса отдали более 10,7 тысячи горожан.

Отметим, что капитальный ремонт аллеи последний раз выполнялся 18 лет назад, к 50-летию Находки. За это время высаженные много лет назад деревья и кустарники потеряли декоративность, брусчатка местами просела из-за размывания грунта, установленные рекламные конструкции выглядят неухоженными.

Проект "Формирование комфортной городской среды" позволил привлечь на благоустройство средства из федерального и краевого бюджета. Уже в этом году в сквере будут заменены брусчатка и бордюр, на поперечных проездах устроена ливневая канализация. Для освещения асфальтированных пешеходных зон по периметру предусмотрен монтаж 48 уличных светильников высотой 5 метров. В самой аллее будет установлено 76 парковых фонарей, 76 скамеек, в том числе в виде волны и дуговые, 88 урн с декоративными элементами.

Для озеленения аллеи специалисты выстроят новые цветники с уличными вазонами, разобьют клумбы, высадят группы декоративных кустарников, уберут часть потерявших вид деревьев и сформируют кроны остальных посадок. Для удобства маломобильных групп населения предусмотрены пандусы, специальные парковочные места и скамейки. В междворовом "кармане" у дома №2 по ул. Ленинской появится детский городок с функциональным покрытием из резиновой крошки и игровым комплексом.

Добавим, что кроме ремонта аллеи в историческом центре на 2018 год запланировано строительство сквера на ул. Свердлова и начало работ на ул. Спортивной. Кроме того, в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" создан сквер "100-летия образования пограничных войск России". Торжественное открытие тематического пространства состоялось 28 мая, в День пограничника.