Президентом кинофестиваля "Меридианы Тихого" станет продюсер Александр Роднянский

Призы кинофестиваля "Меридианы Тихого". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Кинофорум пройдет во Владивостоке в 16-й раз

28 июня, PrimaMedia. 16-й Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля в этом году станет теле и кинопродюсер Александр Роднянский, который уже принимал участие в работе кинофорума в 2014 году в качестве члена жюри.

Александр Роднянский трёхкратный лауреат премии Российской академии кинематографических искусств "Ника"; лауреат 15 премий Академии российского телевидения "ТЭФИ"; четырёхкратный лауреат премии российской академии кинематографических искусств "Золотой орёл". Четыре фильма продюсера были номинированы на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм. С июня 2016 года Роднянский — член Американской академии кинематографических искусств и наук. Роднянский известен как продюсер фильмов российского кинорежиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", "Елена", "Левиафан", а также фильмов Федора Бондарчука "Сталинград", "9 рота", "Обитаемый остров".

В этом году в рамках кинофестиваля традиционно состоятся культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, творческие встречи и кинотуры по отдаленным уголкам Приморского края.

В 2017 году Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" отметил свой 15-летний юбилей. Кинопоказы и мероприятия кинофестиваля посетило более 50 тысяч зрителей. Россию в конкурсе полного метра представляла одна из самых сильных российских работ этого года – "Теснота" Кантемира Балагова – которая в итоге взяла Гран-при и приз за лучшую женскую роль.



Фестиваль "Меридианы Тихого" ежегодно проходит при поддержке администрации Приморского края и Министерства культуры России.