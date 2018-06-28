Дайверы у островов под Владивостоком. Фото: ИА PrimaMedia
Приморскими маршрутами

Дайвинг в Приморье: от «кулинарного» до исследовательского

Опытный дайвер-инструктор рассказал, что ищут и находят в морских глубинах ныряльщики

28 июня, PrimaMedia. Подводное ныряние с аквалангом – один из самых сложных видов спортивного отдыха, требующий подготовки, экипировки и партнерской поддержки. Дайвинг вряд ли можно назвать необременительным хобби, поскольку необходимое оснащение и костюмы требуют серьезных трат. Однако увлеченные дайверы уверяют: оно того стоит. В беседе с корреспондентом ИА PrimaMedia опытный инструктор по дайвингу Игорь Неупокоев рассказал, что привлекает дайверов в морских глубинах и какие места близ южного побережья Приморья считаются наиболее интересными для подводных ныряльщиков.

Игорь Неупокоев
Игорь Неупокоев

инструктор по дайвингу

Когда человек заканчивает дайверские курсы, обычно первые два года ему интересно собрать на дне моря то, что можно съесть. Я называю это "кулинарным дайвингом". Со временем у многих это стремление проходит, но с некоторыми остается на всю жизнь.  Следующая стадия – когда хочется нырять везде. Ну а потом уже дайверы начинают выбирать места по интересам… 

В зависимости от температуры воды для дайвинга подгодят сухие или "мокрые" костюмы. Комфортная для погружений в "мокром" костюме температура воды начинается с 14 градусов. А вот на северо-востоке Приморья, в Лазовском районе, где немало заповедных красот и есть интересные для дайвинга места, погружаться лучше в сухих костюмах, стоимость которых значительно выше, чем у "мокрых". Такие костюмы есть не у всех, к тому же для погружений в них нужно пройти специальную подготовку. По словам Игоря Неупокоева, чаще всего владивостокские дайверы ныряют на мысе Вятлина у скалистого южного берега Русского острова – сюда ведет проторенная дорога, есть удобный спуск к морю. Хорошо освоены островные лагуны у Рейнеке, Рикорда, Верховского и других островов залива Петра Великого. На Рикорда излюбленным местом для погружений является камень Льва с живописным надводным ландшафтом и богатой морской фауной. Да и прямо во Владивостоке, у мыса Басаргина можно внезапно встретить множество осьминогов – правда, как свидетельствует Игорь, дневные погружения таких встреч не приносили ни разу, а вот как-то ночью дайвера в толще воды окружили сразу шесть крупных головоногих моллюсков. Осьминоги не нападают на ныряльщиков, хотя бывали случаи, когда они щупальцами срывали маски и выдергивали легочники изо рта у тех, кто пытался с ними "поиграть". Поэтому при встрече с осьминогом лучше не пытаться входить с ним в контакт. В Хасанском районе, недалеко от бухты Витязь, в летний период за дайвером могут увязаться любопытные, но пугливые тюлени-ларги, которых местные жители называют "котиками".

Ныряльщикам попадаются и другие удивительные обитатели моря. Игорю доводилось встретить и даже погладить японскую мохоголовую собачку, которая совершенно не боится подводных пловцов. Что касается акул – за 20 лет дайвер-инструктор не встретился с ними ни разу.

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Самыми интересными подводными находками Игорь Неупокоев считает затонувшие корабли – их даже в окрестностях Владивостока насчитывается несколько. Например, в районе Токаревского пляжа, буквально в 10 метрах от берега лежит затонувший американский буксир, попавший в Приморье по ленд-лизу. Неподалеку от мыса Вятлина на дне покоится итальянский пароход, налетевший на мель в тумане в 1906 году. Его экипаж сумел спастись, но судно поднять никто не пытался. Там же, у берегов Русского острова некогда затонул миноносец. У мыса Карамзина в глубинах скрываются останки сразу двух судов – японского эсминца и парохода "Индигирка". Последние годы своей жизни эти корабли провели в качестве надводных целей – боевые экипажи ТОФ отрабатывали навыки стрельбы по ним.

Большие глубины покоряются не всякому ныряльщику: начальный уровень подготовки предполагает погружения до 18 метров. Опытные дайверы ныряют на глубину до 40 метров – и это все еще рекреационный, любительский дайвинг. Одно из главных правил безопасности дайвинга – нырять не в одиночку, а с напарником. В случае непредвиденных обстоятельств только напарник сможет быстро оказать помощь. Есть и другие правила техники безопасности, которым учат на курсах. При интенсивном уровне подготовки начинающие дайверы проходят обучающий курс за одну неделю. Практические занятия с погружением проходят в районе Токаревского маяка – здесь, говорит Игорь, дно вообще изобилует интересными находками. Самой полезной из них для инструктора когда-то стал подводный фонарик, служивший ему потом несколько лет.

Дайверы у острова Желтухина

Дайверы у острова Желтухина. Фото: ИА PrimaMedia

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.


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