Дайвинг в Приморье: от «кулинарного» до исследовательского

Дайверы у островов под Владивостоком. Фото: ИА PrimaMedia

Опытный дайвер-инструктор рассказал, что ищут и находят в морских глубинах ныряльщики

28 июня, PrimaMedia. Подводное ныряние с аквалангом – один из самых сложных видов спортивного отдыха, требующий подготовки, экипировки и партнерской поддержки. Дайвинг вряд ли можно назвать необременительным хобби, поскольку необходимое оснащение и костюмы требуют серьезных трат. Однако увлеченные дайверы уверяют: оно того стоит. В беседе с корреспондентом ИА PrimaMedia опытный инструктор по дайвингу Игорь Неупокоев рассказал, что привлекает дайверов в морских глубинах и какие места близ южного побережья Приморья считаются наиболее интересными для подводных ныряльщиков.

В зависимости от температуры воды для дайвинга подгодят сухие или "мокрые" костюмы. Комфортная для погружений в "мокром" костюме температура воды начинается с 14 градусов. А вот на северо-востоке Приморья, в Лазовском районе, где немало заповедных красот и есть интересные для дайвинга места, погружаться лучше в сухих костюмах, стоимость которых значительно выше, чем у "мокрых". Такие костюмы есть не у всех, к тому же для погружений в них нужно пройти специальную подготовку. По словам Игоря Неупокоева, чаще всего владивостокские дайверы ныряют на мысе Вятлина у скалистого южного берега Русского острова – сюда ведет проторенная дорога, есть удобный спуск к морю. Хорошо освоены островные лагуны у Рейнеке, Рикорда, Верховского и других островов залива Петра Великого. На Рикорда излюбленным местом для погружений является камень Льва с живописным надводным ландшафтом и богатой морской фауной. Да и прямо во Владивостоке, у мыса Басаргина можно внезапно встретить множество осьминогов – правда, как свидетельствует Игорь, дневные погружения таких встреч не приносили ни разу, а вот как-то ночью дайвера в толще воды окружили сразу шесть крупных головоногих моллюсков. Осьминоги не нападают на ныряльщиков, хотя бывали случаи, когда они щупальцами срывали маски и выдергивали легочники изо рта у тех, кто пытался с ними "поиграть". Поэтому при встрече с осьминогом лучше не пытаться входить с ним в контакт. В Хасанском районе, недалеко от бухты Витязь, в летний период за дайвером могут увязаться любопытные, но пугливые тюлени-ларги, которых местные жители называют "котиками".

Ныряльщикам попадаются и другие удивительные обитатели моря. Игорю доводилось встретить и даже погладить японскую мохоголовую собачку, которая совершенно не боится подводных пловцов. Что касается акул – за 20 лет дайвер-инструктор не встретился с ними ни разу.

Дайверы у берегов Владивостока. Фото: Предоставлено клубом "Владскуба" Дайверы у берегов Владивостока. Фото: Предоставлено клубом "Владскуба" 1 / 2

Самыми интересными подводными находками Игорь Неупокоев считает затонувшие корабли – их даже в окрестностях Владивостока насчитывается несколько. Например, в районе Токаревского пляжа, буквально в 10 метрах от берега лежит затонувший американский буксир, попавший в Приморье по ленд-лизу. Неподалеку от мыса Вятлина на дне покоится итальянский пароход, налетевший на мель в тумане в 1906 году. Его экипаж сумел спастись, но судно поднять никто не пытался. Там же, у берегов Русского острова некогда затонул миноносец. У мыса Карамзина в глубинах скрываются останки сразу двух судов – японского эсминца и парохода "Индигирка". Последние годы своей жизни эти корабли провели в качестве надводных целей – боевые экипажи ТОФ отрабатывали навыки стрельбы по ним.

Большие глубины покоряются не всякому ныряльщику: начальный уровень подготовки предполагает погружения до 18 метров. Опытные дайверы ныряют на глубину до 40 метров – и это все еще рекреационный, любительский дайвинг. Одно из главных правил безопасности дайвинга – нырять не в одиночку, а с напарником. В случае непредвиденных обстоятельств только напарник сможет быстро оказать помощь. Есть и другие правила техники безопасности, которым учат на курсах. При интенсивном уровне подготовки начинающие дайверы проходят обучающий курс за одну неделю. Практические занятия с погружением проходят в районе Токаревского маяка – здесь, говорит Игорь, дно вообще изобилует интересными находками. Самой полезной из них для инструктора когда-то стал подводный фонарик, служивший ему потом несколько лет.



Дайверы у острова Желтухина. Фото: ИА PrimaMedia

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.



