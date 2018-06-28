Снятая во Владивостоке драма "На районе" станет фильмом закрытия "Меридианов Тихого"

Кадр из кинофильма "На районе". Фото: Кинокомпания "Марс Медиа"

Полнометражный дебют Ольги Зуевой уже был показан в этом году на нескольких кинофестивалях

28 июня, PrimaMedia. Полнометражный фильм "На районе" — режиссерский дебют Ольги Зуевой, главные роли в котором исполнили Данила Козловский и Илья Маланин — станет фильмом закрытия 16-го Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого", который пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Кинокартина снималась в сентябре 2016 года в краевой столице.

В криминальной драме Данила Козловский выступил соавтором сценария, продюсером, а также исполнил главную роль. Его девушка — модель и уроженка столицы Приморья Ольга Зуева — стала сценаристом картины и режиссером.

Фильм режиссера Ольги Зуевой "На районе" был представлен в конкурсе "Кинотавр. Дебют" на прошедшем в Сочи кинофестивале "Кинотавр — 2018". Создатели картины боролись за победу в своей категории еще с семью режиссерами-дебютантами полного метра, но приза не получили.

Сюжет кинокартины фокусируются на двух друзьях из Владивостока, Вове (Илья Маланин) и Кисе (Данила Козловский), подрабатывающих на местного авторитета (Владимир Афанасьев). Однако вскоре Вова принимает решение уйти из криминального бизнеса, чем ставит под угрозу и свою жизнь, и жизнь Кисы, которого такая работа все больше устраивает.

Кинокомпания "Марс Медиа", которая сняла фильм "На районе" впервые в истории России получила в 2017 году из бюджета Приморского края субсидию на возмещение затрат, так называемый рибейт.