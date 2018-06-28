Торжественный прием главы АГО, посвященный Дню молодёжи, прошел в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

32 человека получили денежные премии за значительный вклад в социально-экономическое развитие и реализацию молодежной политики

28 июня, PrimaMedia. 32 лауреата премии главы округа Александра Авдеева получили денежные премии за значительный вклад в социально-экономическое развитие и реализацию молодежной политики Артемовского городского округа. Вручение наград состоялось на торжественном приеме главы АГО талантливой и творческой молодежи в кинотеатре "Шахтер", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Стало доброй традицией в ознаменование празднования Дня молодежи чествовать тех молодых людей, которые проявили себя в различных областях: образовании, науке, творчестве, спорте, в общественной и культурной жизни округа.

Сегодняшние лауреаты — это победители олимпиад, конкурсов и фестивалей, соревнований, городского, регионального и федерального уровней, инициаторы и исполнители молодежных проектов, а также наставники молодого поколения, чей опыт и мудрость вместе с энергией молодости позволяет творческой, интеллектуальной, спортивной молодежи сообща добиваться больших успехов на благо округа и его жителей.

Глава АГО Александр Авдеев поздравил собравшихся с Днем молодежи, поблагодарил за весомый вклад, который вносит наша молодежь в развитие своего родного города, пожелал творческих успехов, оптимизма, настойчивости в достижении поставленных целей, исполнения надежд и реализации всех планов.

Торжественный прием главы АГО, посвященный Дню молодёжи, прошел в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Торжественный прием главы АГО, посвященный Дню молодёжи, прошел в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Торжественный прием главы АГО, посвященный Дню молодёжи, прошел в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Торжественный прием главы АГО, посвященный Дню молодёжи, прошел в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Торжественный прием главы АГО, посвященный Дню молодёжи, прошел в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Торжественный прием главы АГО, посвященный Дню молодёжи, прошел в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Глава АГО Александр Авдеев поздравил собравшихся с Днем молодежи. Фото: Светлана Агафонова Торжественный прием главы АГО, посвященный Дню молодёжи, прошел в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Торжественный прием главы АГО, посвященный Дню молодёжи, прошел в Артеме. Фото: Светлана Агафонова 1 / 9

"Сегодня выявление и поддержка талантливой молодежи является одним из главных направлений администрации округа в работе с молодежью. Всему этому способствует проведение различных конкурсов, фестивалей, творческих мероприятий, а также поддержка участия детей и молодежи округа в международных, всероссийских и региональных конкурсах, что позволяет раскрыться молодежи, проявить свои таланты, достичь побед. Сформирован опыт привлечения молодежи в систему муниципального управления, который дает свои результаты. Хочется отметить, что не остаются без внимания и молодые семьи округа. Создание благоприятных условий в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа позволяет закрепить молодых специалистов на территории нашего города, а также решать вопросы демографии", — сказал Александр Авдеев.

В этот день за вклад в социально-экономическое развитие округа премия главы АГО в размере 10 тысяч рублей была вручена педагогу дополнительного образования "Центра творческого развития и гуманитарного образования" Петру Аксенову, тренеру спортивного клуба "Мастер" Николаю Ковтуну. За значительный вклад в развитие молодежной политики АГО 30 номинантов премии главы были награждены Похвальным листом и денежной премией. Из них два человека удостоены премии в номинации "За отличную учебу и успехи в науке", 12 человек награждены за активную творческую деятельность, шесть — "За достижения в спорте", 10 человек получили премию в номинации "За активную общественную деятельность".

К присутствующим в зале родителям учащихся и выпускников обратился депутат Государственной думы Владимир Новиков.

Депутат Государственной думы Владимир Новиков. Фото: Светлана Агафонова Горожан поздравил депутат Государственной думы Владимир Новиков. Фото: Светлана Агафонова 1 / 2

"Я вам искренне скажу, что ваши дети обязательно добьются в своей жизни тех целей, которые они перед собой поставили. Я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что, то, что есть на сегодняшний день в нашем городе, в нашем родном крае, позволяет это сделать для всех наших детей, кто стремится к достижению поставленных целей.

У нас на сегодняшний день в Приморье есть те учреждения, те заведения, в которых можно достойно учиться после окончания школы и получать очень достойные знания, с тем, чтобы покорять потом любые вершины. У нас есть и создаются для молодежи такие рабочие места, которые в будущем позволят им достойно обеспечивать свои семьи. Сегодня государственная политика в отношении молодежи настроена таким образом, что молодежь сама подсказывает властям всех уровней, чего они хотят в жизни, как они хотят этого добиться и достичь, и в чем им нужна помощь и поддержка", — сказал Владимир Новиков.



Поздравили присутствующих с Днем российской молодежи председатель думы АГО Анатолий Бадель. Фото: Светлана Агафонова

Поздравили присутствующих с Днем российской молодежи председатель думы АГО Анатолий Бадель и директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович.



Директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович. Фото: Светлана Агафонова

36 выпускников общеобразовательных учреждений округа, претендующих на медаль "За особые успехи в учении", награждены памятным подарком от главы Артемовского городского округа, а их родителям за отличное воспитание, за поддержку детей во всех их начинаниях, вручили благодарственные письма.