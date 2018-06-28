Профсоюзы выйдут в Приморье на акции против повышения пенсионного возраста

Трудовые коллективы поддерживают профсоюзы Приморья в протесте против пенсионной реформы. Фото: пресс-служба ФППК

Работники просят отозвать антинародный проект из Госдумы и провести его общественное обсуждение. Пикеты состоятся 29 июня

28 июня, PrimaMedia. Отраслевые профсоюзы и первичные профорганизации Приморья проводят собрания в трудовых коллективах края. Позиция работников приморских предприятий отражена в официальных протоколах: отозвать антинародный проект из Госдумы и провести его общественное обсуждение. Подписанные членами профсоюзов документы приходят в адрес Федерации профсоюзов Приморья (ФППК), врио губернатора, депутатов Заксобрания, Общественной палаты и других ведомств. Акции протеста пройдут в пятницу, 29 июня, сообщили ИА PrimaMedia.

Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства экстренно созвала собрание одной из первых, говорится в сообщении пресс-службы ФППК. В принятом постановлении — сразу несколько требований к правительству и депутатам Госдумы. В том числе — не повышать пенсионный возраст до тех пор, пока уровень жизни и оплата труда в России не достигнет уровня стран Запада.

"Власти ссылаются на государства, где пенсионный возраст выше того, что предложило правительство. Но ведь качество жизни, доходы там тоже совсем другие. Давайте доведем размеры зарплат россиян до их уровня и потом уже поговорим о возрасте", — говорит лидер профсоюза рыбаков Владимир Нагорный.

Опасаются рыбаки и того, что если промолчать сегодня, то завтра, вслед за повышением возрастных планок будет пересмотрена и существующая система льготного пенсионного обеспечения плавсостава. Этого допустить нельзя: во многом именно льготы удерживают людей в профессии.

"В нашей отрасли много ручного труда — тяжелого, в суровых условиях. Но если мужчинам придется работать до 65 лет, как вы думаете, будут ли работодатели заинтересованы в возрастных работниках? Уверен, что нет", — продолжает Нагорный.

Настаивают приморские рыбаки и на введении системы прогрессивного налогообложения в России.

"Во всем мире это делается, а у нас, якобы, невозможно и нецелесообразно. Но мы считаем, что люди, получающие сверхдоходы, обязаны платить с них налоги. Средства в пенсионный фонд нужно "трясти" не со стариков, а с олигархов", — озвучивает позицию работников рыбодобывающих компаний края Владимир Нагорный.

Мнение профсоюза рыбаков разделяют и другие отраслевые профобъединения Приморья. Постановления, выражающие отношение профсоюзных людей к пенсионной реформе, приняли приморские краевые организации энергетиков, аграриев, торговли, жизнеобеспечения, профспорттура, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, работников авиапредприятий и нефтяной отрасли, других отраслей. Они считают, что предлагаемый вариант реформы не только не решит задачу обеспечения сбалансированности пенсионной системы, а напротив, вызовет новые социально-экономические проблемы.

Присоединиться к голосу профсоюзов Приморья можно завтра, 29 июня, на коллективных акциях, которые пройдут на территории всего региона. Во Владивостоке пикет состоится на привокзальной площади, у памятника Ленину, в 17.00. Также акции пройдут еще в 32-х муниципалитетах края.