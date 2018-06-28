Кудрин обеспокоен ростом госдолга в Приморье на 15%

АПК. Фото: ИА PrimaMedia

В регионе заверяют, что повода для беспокойства нет

28 июня, PrimaMedia. В 2017 году долговая нагрузка на бюджеты регионов достигла критической величины. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации с отчетом о работе контрольного ведомства в 2017 году. По данным Кудрина, госдолг в Приморском крае вырос более чем на 15%. В парламенте региона отмечают, что этот рост незначительный, и Приморье по ситуации с долгами в числе образцовых субъектов, сообщает ИА PrimaMedia.

"На 1 января 2018 года долг регионов составил 2 трлн 315 млрд рублей. Хорошо, что за пять месяцев 2018 года он снизился на 146,9 млрд рублей, но в 23 субъектах Российской Федерации долг продолжал расти. Более чем на 15% он рос в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Приморском крае, Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Магаданской области, Республике Калмыкия", — констатировал Алексей Кудрин.

Как говорится в официальном сообщении Счетной палаты, в этой связи Кудрин заявил о намерении аудиторов взять под особый контроль вопросы межбюджетных отношений и внимательно изучить причины роста долга.

"Мы дадим свои предложения, как дальше работать в рамках межбюджетных отношений и повышать эффективность работы самих субъектов Российской Федерации", — отметил глава Счетной палаты.

По словам главы контрольного ведомства, для достижения поставленных целей Счетная палата продолжит работу с контрольно-счетными органами регионов.

"Мы предполагаем наращивать методическую, консультативную и любую другую помощь для повышения качества работы контрольно-счетных органов. Также мы продолжим такую работу, как совместные проверки с КСО регионов. В 2017 году проведено 18 таких проверок, в этом году планируются уже 22", — отметил он.

Отметим, что Приморский край входит в число регионов, где долговая нагрузка не превышает 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов. По итогам 2017 года регион уменьшил свой государственный долг на 29,8%, следовало из оперативного отчета Счетной палаты в феврале 2018 года.

Согласно оперативной карте Минфина и департамента финансов Приморского края на май 2018 года госдолг составлял 5,4 млрд рублей, долговая нагрузка – 7,1%.

По словам председателя комитета приморского Законодательного собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, в Приморье повода для беспокойства по показателям госдолга нет.

"Для нас это незначительный рост. Приморский край себя чувствует нормально, — говорит Галус Ахоян. — Тем более мы заменили все коммерческие кредиты на бюджетные, ставка по которым составляет 0,1% годовых".