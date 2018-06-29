Особенные дети вновь выйдут на сцену Приморского театра молодежи

29 июня, PrimaMedia. Инклюзивная театральная студия "Особенные люди", в которой занимаются дети с инвалидностью и обычные подростки, продолжит в этом году работу с финансовой поддержкой Фонда президентских грантов – проект, поданный на первый конкурс 2018 года владивостокской некоммерческой организацией "Благое дело", победил, выиграв почти 5 млн рублей. О том, что дают занятия юным студийцам и какие цели ставят перед собой авторы проекта, корреспонденту ИА PrimaMedia рассказал директор АНО "Благое дело" Геннадий Антропов.
Помимо театральной постановки проект включает в себя создание цикла социальных роликов и документального фильма об участниках студии "Особенные люди". Многие из ребят-студийцев сейчас находятся на пороге совершеннолетия, и родителей весьма волнует вопрос их социализации во взрослой жизни. По словам Геннадия Антропова, именно после 18 лет вчерашние дети-инвалиды оказываются в особенно трудном положении: устроиться на работу им трудно, а многим – просто невозможно. В качестве более-менее удачных примеров социальной адаптации руководитель "Благого дела" привел истории двух юношей – Влада и Максима. Обоим уже за 20, и, пройдя в свое время через керамическую студию Антропова, они научились относительной самостоятельности во взрослой жизни. Ребята самостоятельно приезжали на занятия и добились неплохих результатов в изготовлении керамики, некоторые их изделия находятся в фондах организации и демонстрируются на выставках.. Повзрослевший Влад сейчас стал помощником в одном из храмов Владивостока, Максим живет в Спасске и помогает бабушке, но приезжая во Владивосток, как и Влад, активно участвует во всевозможных социальных мероприятиях.
Геннадий Антропов убежден, что ментальные инвалиды вполне могут работать, например, в керамической мастерской и выпускать поточную сувенирную продукцию и многое другое — работы таких людей экспонируются в выставочном центре АНО "Благое дело". Однако для этого необходима производственная мастерская – то есть, помещения, предоставленные на длительный срок. Для организации малого предприятия понадобится решать и другие вопросы, находящиеся в ведении городских и краевых властей. При этом и город, и край готовы идти навстречу инициативам Геннадия Антропова – руководитель "Благого дела" отмечает опыт позитивного сотрудничества с департаментом внутренней политики и департаментом культуры Приморского края, отделом по исполнению программ города Владивостока. И все же создание производственной мастерской, по его мнению, требует обсуждения на уровне вице-губернатора и главы края, дабы идея не увязла в бюрократических препонах среднего звена чиновников.
Выставка работ подопечных "Благого дела" на МедиаСаммите-2018. Фото: из архива АНО "Благое дело"
Хорошую динамику показывают нынешние студийцы-подростки. Руководитель "Благого дела" выделяет успехи Тимура, Захара, Александра, Саликан — девочка недавно слепила удивительного розового единорога. Экспонат, попавший на выставку "Благого дела", уже "забронирован".
— Мастерская вполне может приносить прибыль, — уверен Геннадий Антропов. – Наша продукция пользуется популярностью и имеет своих поклонников, как в России, так и за рубежом, периодически за сувенирами обращается Дума города Владивостока, внушительную коллекцию наших изделий имеет вице-губернатор Павел Юрьевич Серебряков, да и не он один. Всё это нужно развивать системно! К примеру, департамент труда и социального развития реализует проект по трудоустройству инвалидов — и мы можем предложить для него конкретные идеи на основе российского и зарубежного опыта, который мы постоянно изучаем. Мы же обучаем ребят ремеслу, и многие из них уже подходят или подошли к 18-летию. У нас есть специальное оборудование, опыт создания изделий от эскиза до готовой продукции. К этому готовы родители детей, готовы сами подростки. Но тут, повторюсь, нужна поддержка и диалог с руководителями высшего звена края.
Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.
Руководитель организации содействия реабилитации и адаптации инвалидов "Благое дело"
Автор фото: РИА PrimaMedia
С актерами театра молодежи мы сотрудничаем уже больше двух лет, и регулярные занятия в студии приносят заметный терапевтический эффект. Ребята с удовольствием рисуют, лепят, танцуют, осваивают актерское ремесло. Постоянно в студии занимается около 15 человек, и есть даже очередь из желающих попасть в группу. Мы изначально делали упор на комплексную работу: не только репетиции в театре, но и развивающие уроки, мастер-классы в керамической мастерской, канистерапия, выезды на берег моря, в парки. Наша задача дать детям максимальную возможность для самореализации. Итогом длительной работы должен стать новый спектакль на сцене Приморского театра молодежи. Проект рассчитан на полтора года, студийцы сами изготовят реквизит для постановки, мы сошьем костюмы, предусмотрены коллективные поездки – например, в парк "Изумрудная долина".
Первой студийной постановкой в сентябре 2017 года стало "Путешествие по грезам" - фантазия по мотивам повести Сент-Экзюпери. Когда тот проект завершился, режиссер и актриса Мария Стратулат была готова продолжать занятия с детьми независимо от того, будет или нет финансирование – просто потому что дети стали практически родными, привыкли к занятиям и ждут их с нетерпением. Все актеры-педагоги подружились с ребятами, ведя работу в студии не ради отчетных "галочек", это тот самый случай, когда люди вкладывают в свою работу душу, отсюда и такой хороший результат.