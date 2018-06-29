Особенные дети вновь выйдут на сцену Приморского театра молодежи

Инклюзивная постановка "Путешествие по грезам" в Приморском театре молодежи. Фото: ИА PrimaMedia

Педагоги театральной студии продолжали заниматься с ребятами бесплатно, но проект выиграл президентский грант

29 июня, PrimaMedia. Инклюзивная театральная студия "Особенные люди", в которой занимаются дети с инвалидностью и обычные подростки, продолжит в этом году работу с финансовой поддержкой Фонда президентских грантов – проект, поданный на первый конкурс 2018 года владивостокской некоммерческой организацией "Благое дело", победил, выиграв почти 5 млн рублей. О том, что дают занятия юным студийцам и какие цели ставят перед собой авторы проекта, корреспонденту ИА PrimaMedia рассказал директор АНО "Благое дело" Геннадий Антропов.

Помимо театральной постановки проект включает в себя создание цикла социальных роликов и документального фильма об участниках студии "Особенные люди". Многие из ребят-студийцев сейчас находятся на пороге совершеннолетия, и родителей весьма волнует вопрос их социализации во взрослой жизни. По словам Геннадия Антропова, именно после 18 лет вчерашние дети-инвалиды оказываются в особенно трудном положении: устроиться на работу им трудно, а многим – просто невозможно. В качестве более-менее удачных примеров социальной адаптации руководитель "Благого дела" привел истории двух юношей – Влада и Максима. Обоим уже за 20, и, пройдя в свое время через керамическую студию Антропова, они научились относительной самостоятельности во взрослой жизни. Ребята самостоятельно приезжали на занятия и добились неплохих результатов в изготовлении керамики, некоторые их изделия находятся в фондах организации и демонстрируются на выставках.. Повзрослевший Влад сейчас стал помощником в одном из храмов Владивостока, Максим живет в Спасске и помогает бабушке, но приезжая во Владивосток, как и Влад, активно участвует во всевозможных социальных мероприятиях.

В керамической студии "Благого дела". Фото: из архива АНО "Благое дело" Работы студийцев "Благого дела". Фото: из архива АНО "Благое дело" 1 / 2

Геннадий Антропов убежден, что ментальные инвалиды вполне могут работать, например, в керамической мастерской и выпускать поточную сувенирную продукцию и многое другое — работы таких людей экспонируются в выставочном центре АНО "Благое дело". Однако для этого необходима производственная мастерская – то есть, помещения, предоставленные на длительный срок. Для организации малого предприятия понадобится решать и другие вопросы, находящиеся в ведении городских и краевых властей. При этом и город, и край готовы идти навстречу инициативам Геннадия Антропова – руководитель "Благого дела" отмечает опыт позитивного сотрудничества с департаментом внутренней политики и департаментом культуры Приморского края, отделом по исполнению программ города Владивостока. И все же создание производственной мастерской, по его мнению, требует обсуждения на уровне вице-губернатора и главы края, дабы идея не увязла в бюрократических препонах среднего звена чиновников.



Выставка работ подопечных "Благого дела" на МедиаСаммите-2018. Фото: из архива АНО "Благое дело"

Хорошую динамику показывают нынешние студийцы-подростки. Руководитель "Благого дела" выделяет успехи Тимура, Захара, Александра, Саликан — девочка недавно слепила удивительного розового единорога. Экспонат, попавший на выставку "Благого дела", уже "забронирован".

— Мастерская вполне может приносить прибыль, — уверен Геннадий Антропов. – Наша продукция пользуется популярностью и имеет своих поклонников, как в России, так и за рубежом, периодически за сувенирами обращается Дума города Владивостока, внушительную коллекцию наших изделий имеет вице-губернатор Павел Юрьевич Серебряков, да и не он один. Всё это нужно развивать системно! К примеру, департамент труда и социального развития реализует проект по трудоустройству инвалидов — и мы можем предложить для него конкретные идеи на основе российского и зарубежного опыта, который мы постоянно изучаем. Мы же обучаем ребят ремеслу, и многие из них уже подходят или подошли к 18-летию. У нас есть специальное оборудование, опыт создания изделий от эскиза до готовой продукции. К этому готовы родители детей, готовы сами подростки. Но тут, повторюсь, нужна поддержка и диалог с руководителями высшего звена края.

В керамической студии "Благого дела". Фото: из архива АНО "Благое дело" В керамической студии "Благого дела". Фото: из архива АНО "Благое дело" В керамической студии "Благого дела". Фото: из архива АНО "Благое дело" 1 / 3

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.