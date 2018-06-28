Нью-Йоркская Академия Киноискусства учредила приз на "Меридианах Тихого"

Нью-Йоркская Академия Киноискусства. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Награда от ведущей американской школы кинорежиссуры в этом году будет вручаться впервые

28 июня, PrimaMedia. Нью-Йоркская Академия Киноискусства (New York Film Academy) впервые учредила свой приз на международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого", который пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября.



Представитель киноакадемии вручит награду наиболее достойному участнику конкурсной программы короткометражных фильмов.



Призом победителю станет недельная стажировка в любом из четырех филиалов New York Film Academy: в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже или Флоренции.



Нью-Йоркская Академия Киноискусства уже более двадцати пяти лет является ведущей американской школой кинорежиссуры и актерского мастерства.



В качестве приглашенных лекторов в академии выступают Стивен Спилберг, Аль Пачино, Рон Ховард, Гленн Клоуз, Брайан Крэнстон и другие известные киноактеры и режиссеры.



16-й Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля в этом году станет теле и кинопродюсер Александр Роднянский.



В этом году в рамках кинофестиваля традиционно состоятся культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, творческие встречи и кинотуры по отдаленным уголкам Приморского края.



Фестиваль "Меридианы Тихого" ежегодно проходит при поддержке администрации Приморского края и Министерства культуры России.