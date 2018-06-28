Мэрия Владивостока в ближайший месяц окрасится в белый цвет за 1,6 млн рублей

Ремонт фасада здания мэрии выполнит компания из Хабаровска. Фото: ИА PrimaMedia

Тендер выиграла компания из Хабаровска, снизив первоначальную цену на 2,5 млн рублей

28 июня, PrimaMedia. Покраска фасада здания администрации Владивостока обойдется в 1,6 млн рублей. В городе подвели итоги аукциона, выиграла его компания из Хабаровска, снизив первоначальную стоимость на 2,5 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

На днях в краевой столице завершился электронный аукцион по проведению ремонту нежилого помещения, а именно покраски фасада здания мэрии Владивостока. Всего участие в розыгрыше тендера приняли пять компаний – ООО "Привас", ООО "СК Прайд", ООО "Ритц", ООО "АРМСтрой" и ООО "ГИССАР СТРОЙ". Выиграла аукцион компания из Хабаровска ООО "Привас". Их заявленная стоимость оказалась ниже, чем у конкурентов и составила чуть больше 1,6 млн рублей. Примечательно, что изначально администрация города была готова потратить на ремонт фасада здания свыше 4,3 млн рублей.

Согласно аукционному листу, специалистам из Хабаровска предстоит ремонт фасада здания, окраска фасадов акриловыми составами, окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей, эксплуатация грузопассажирских подъемников, обшивка стены листами "алюкобонд", а также погрузо-разгрузочные работы.

— Сейчас нужно решить все формальные вопросы, связанные со сроками подписания и рассмотрения, только после этого мы приступим к работам, — рассказали в ООО "Привас".

Стоит отметить, что после подписания нужной документации, согласно аукциону, специалисты из Хабаровска должны будут произвести заботы в течении 35 рабочих дней.