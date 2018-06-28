От квот поворот: Росрыболовство отказало ряду рыбодобытчиков Приморья в праве на ресурс

Сети на берегу. Фото: ИА PrimaMedia

В «отказном» списке регулятора по разным причинам оказались компании «Аквадар», «Альянс Фишинг», «Тройка», ПБТФ, "Зарубинская база флота"

28 июня, PrimaMedia. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) 25 июня опубликовало протокол заседания комиссии по распределению долей квот добычи рыбы и морепродуктов в Дальневосточном бассейне, где указано, заявки каких компаний удовлетворяют условиям законодательства, а каких – нет. В "отказном списке", между тем, оказались и заявки ряда зарегистрированных в Приморском крае рыбодобывающих компаний, сообщает ИА PrimaMedia. По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгия Мартынова, принимавшего в качестве наблюдателя в работе "квотной" комиссии, большинство "отказников" пытались закрепить за собой право добывать рыбу и морепродукты, не имея действующих квотных договоров и, соответственно, нарушая базовый для российского рыболовства "исторический принцип" распределения прав доступа к водным биоресурсам.

Напомним, что 1 апреля этого года стартовала кампания по перезаключению квотных договоров, срок действия которых истекает 31 декабря 2018 года (всего таких договоров, по данным Росрыболовства, около 7 тысяч). Согласно закрепленному в законе "О рыболовстве" так называемому "историческому принципу" распределения доступа к водным биоресурсам, договор, дающий компании право на добычу того или иного водного биоресурса, должен быть безвозмездно перезаключен по истечении срока действия. Договоры, срок действия которых истекает в этом году, в основном заключались на 10 лет, будут продлеваться уже на 15 лет согласно изменениям в отраслевом законодательстве.

Лидерами опубликованного Росрыболовством 25 июня "списка отказников" стали две зарегистрированные в Приморье компании — "Аквадар" и "Альянс Фишинг" (уставной капитал и той и другой – 10 тысяч рублей, собственники – частные лица). Судя по тексту протокола "квотной" комиссии, юрлица желали получить права на промысел в различных зонах и подзонах Дальневосточного бассейна весьма ликвидных биоресурсов – минтая, нескольких видов краба и креветок, морского ежа и кукумарии.

В итоге 13 заявок "Альянс Фишинг" и девять "Аквадара" были признаны комиссией не соответствующими требованиям законодательства.

Между тем "в отказном списке" и несколько заявок достаточно известных приморских компаний. Были отклонены заявка ПАО "Перображенская база тралового флота" (ПБТФ) на промысел осьминога песчаного в подзоне Приморье, заявки "Зарубинской базы флота" на промысел в той же зоне осьминога песчаного и осьминога Дофлейна малого. Также была признана не соответстсвующей законодательству заявка ООО "Тройка" на добычу кукумарии в подзоне Приморье. Отметим, что остальные заявки, поданные упомянутыми компаниями, были Росрыболовством удовлетворены.

Комментируя ситуацию, участник работы комиссии Росрыболовства в статусе наблюдателя, президент АРПП Георгий Мартынов подчеркнул, что 95-98% отклоненных комиссией заявок поступили от юрлиц, ранее не имевших квотных договоров на промысел заявленных биоресурсов.

— Я не знаю, чем они руководствовались, на что надеялись. У них не было договоров, либо ранее существующие договоры до начала заявочной компании были расторгнуты или признаны недействительными. Некоторые, вполне возможно, сознательно пытались ввести в заблуждение Росрыболовство, — сообщил Георгий Мартынов. – Однако имели место и накладки, и просто недоразумения, вызванные, например, тем, что ранее компании реорганизовывались, договоры переходили в порядке правопреемства и, вероятно, случались ошибки. Все наши приморские компании, которые первоначально присоединили к заявкам недействительные договоры, впоследствии сами отозвали свои заявки и принесли извинения за ошибочно поданные документы.

Именно такая ситуация, по словам собеседника агентства, сложилась с заявкой ООО "Тройка" на кукумарию. Как выяснилось в ходе работы комиссии, прикрепленный к заявке компании квотный договор был ранее аннулирован.

В случае же с ПБТФ ситуация была спровоцирована изменением нормативной базы. Как объяснил Георгий Мартынов, компания имела договор, где объектом промысла в подзоне Приморье указаны "осьминоги", однако в настоящее время госрегулятор требует, чтобы договор был заключен на конкретный вид осьминога.

— Коллизия разрешилась тем, что "Преображенская база тралового флота" получит квотный договор на промысел осьминога Дофлейна гигантского. Осьминог же песчаный в подзоне Приморья относится к объектам, в отношении которых общий допустимый улов не определяется, следовательно, добывать его, получив соответствующее разрешение, можно и без договора на долю квоты. Схожая ситуация, к слову, была с акулами и скатами. В ранее заключенных договорах предприятий указано "акулы, скаты", а теперь компании выбирали что-то одно, в случае приморских компаний, как правило, более привлекательных в промысловом смысле скатов, — отметил президент АРПП.

Из других нюансов квотной кампании собеседник агентства отметил следующий: многие компании пожелали перезаключить имеющиеся договоры на объекты, в отношении которых в подзоне Приморье в настоящее время общий допустимый улов не определяется, то есть для их промысла закрепление за предприятием доли квоты не требуется. Речь идет об уже упомянутом осьминоге песчаном, камбалах, анчоусах, наваге, терпугах, кальмаре, сардине иваси и других промысловых видах. По оценке президента АРПП, таким образом рыбодобытчики страхуются на тот случай, если в течение предстоящих 15 лет эти объекты будут выведены из категории "неодуемых" (например, из-за установленного отраслевой наукой снижения промыслового запаса) и для разрешения на их добычу вновь понадобятся квотные договоры.