Молодежь Приморья рассказала, на что потратит 1,3 млн рублей

Молодежный праздник. Фото: ИА PrimaMedia

Ребята выиграли гранты на свои проекты, которые вскоре будут реализованы

28 июня, PrimaMedia. Делегация молодежи Приморья в рамках первой смены Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур" выиграла в сумме 1,3 млн рублей на реализацию собственных проектов. Ребята рассказали ИА PrimaMedia, что и когда будет сделано на грантовые средства.

Елена Сергеева, проект "Велосипед в городе В"



Елена Сергеева. Фото: Из личного архива

— Во Владивостоке будет создано тематическое сообщество велосипедистов. Основная цель проекта — повышение уровня безопасности дорожного движения, посредством привития в сообществе культуры поведения на дорогах.

Проект уже реализуется, 23 июня мы провели велофестиваль. Площадки были расположены в нескольких частях города: сначала велопарад прошёл по улице Светланской, затем были организованы тематические площадки на набережной Цесаревича. Также был скоростной спуск от видовой площадки через фуникулёр и до Пушкинского театра. Грантовые деньги частично пошли на проведение велофестиваля, остальные будут использованы для проведения следующих запланированных мероприятий. Осенью мы планируем собрать круглый стол, а после подготовить ещё один велопарад.

Участниками велопарада стали более 300 человек, мероприятие прошло классно, людей не испугала переменчивая погода в день проведения, что говорит о заинтересованности велосипедистов.

Павел Мирошниченко, проект Escolize



Павел Мирошниченко. Фото: Из личного архива

— Мы создаем устройство со сценариями виртуальной реальности, в которых будет возможно выполнение ряда задач ребенком-аутистом, направленных на развитие его творческого потенциала, навыков социального взаимодействия и адаптации к реальной жизни.

Ведь число ребят, которым присваивают диагноз "аутизм", каждый год увеличивается на 13 %, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Мы же разрабатываем проект с погружением ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС) в виртуальную реальность, на которую он сможет влиять. Далее мы будем следить за показаниями его мозговой активности и на основе этих данных "обучать" компьютерную нейросеть. Финальная задача для нас— это создание действенной программы для социализации детей с расстройством аутистического спектра по всему миру.

Грант пойдет на производство и сборку устройства, планируем сделать это до конца 2019 года. Вывод продукта на российский рынок предполагается к концу 2020 года. По итогу шлем Escolize будет устанавливаться в медицинских клиниках и в центрах реабилитации.

Денис Балюра, проект "Владивосток – город дополненной реальности"



Денис Балюра. Фото: Из личного архива

— Наш проект — это маленький мир дополненной реальности. Мы создаем приложение, которое позволит туристам и жителям города узнать Владивосток с другой стороны. С помощью него можно будет изучить историю города в игровой форме, стоит только навести свой телефон на тот или иной объект. Приложение будет доступно на четырех языках — русском, английском, китайском, корейском.

В роли рассказчика может быть девочка Миллионка, которая по легенде жила с родителями в китайском квартале города. С помощью дополненной реальности с ней можно будет прогуляться по Миллионке, где она будет рассказывать истории этого места или свою маленькую историю. Это будет происходить в игровой форме, а не в формате грустного гида. Также в роли повествователя выступит старый моряк, который будет сидеть на берегу и рассказывать истории.

Конечно же, благодаря дополненной реальности можно будет встретить на улице гуляющих тигров, которые раскроют настоящий дух Владивостока. Все это позволит узнать город в необычной форме, каждый сможет проникнуться историей и духом Владивостока.

Грант уйдет на разработку приложения, мы планируем выпустить его уже к концу этого лета. Все 13 запланированных нами объектов еще не готовы, и мы с радостью готовы обсудить их с жителями города. Пишите, что бы вы хотели видеть в дополненной реальности, какие места и какие достопримечательности.

Наталья Якунина, проект "Экологическая экспедиция "Остров мечты""



Наталья Якунина. Фото: Из личного архива

— Мы организуем комплекс мероприятий, направленных на природоохрану островов и повышение экологической грамотности населения.

Сейчас происходит подготовка к главному ежегодному мероприятию – это летний экологический лагерь. Каждый год волонтеры работают на острове Рейнеке и других островных территориях в активный туристический сезон. Ежедневно волонтеры очищают и облагораживают территорию острова, ведут агитационно-просветительскую и исследовательскую деятельность, направленную на долгосрочное сохранение чистоты и красоты приморских островов.

Для нас главной задачей является просветительская работа, направленная на повышение экологической грамотности туристов и местных жителей. Будем рассказывать, как можно минимизировать отходы и агитировать соблюдать чистоту на островах.

Грант, который мы получили на форуме, потратим на лодку, чтобы самостоятельно добираться на Рейнеке и соседние с ним острова.

Проект будет реализован в течение августа, у нас сейчас идет активный набор волонтеров в нашей группе Вконтакте, поэтому любой желающий может присоединиться к нам прямо сейчас.



Дарья Белявцева, проект "Подготовка VR-волонтеров"



Дарья Белявцева. Фото: Из личного архива

— На школе VR-волонтеров мы подготавливаем ребят, которые смогут помогать на мероприятиях с VR-площадками (где используется VR-оборудование). Волонтеры познакомятся с оборудованием, освоят технику безопасности, изучат основные кейсы — ситуации из жизни, которые могут произойти на практике.

В ДВФУ растет число мероприятий с виртуальной реальностью — VR, поэтому мы уверены, что такие волонтеры будут востребованы.

Проект будет реализован осенью этого года в рамках ежегодной Школы подготовки волонтеров в ДВФУ. К нему могут присоединиться все желающие.

Выигранный грант позволит масштабировать проект — тем, кто не сможет пройти подготовку очно, тренинги будут доступны на интернет-ресурсе в формате VR. Также внедрение элементов VR/AR позволит проводить обучение более эффективно — в формате "полного погружения".

Егор Шахов, проект "Уроки патриотического воспитания "Знамя победы""



Егор Шахов. Фото: Из личного архива

— Суть проекта – уроки патриотического воспитания "Знамя Победы" в школах Владивостока. Этим я занимался в апреле 2018 года от Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Проект имел задачу рассказать о значимости истории нашей страны, показать важность знания истории и литературы, какую роль они играют в становлении личности человека, формировании морально-нравственных ориентиров, создании гражданина и патриота своей страны. На деньги гранта проект будет расширен, увеличена аудитория школ Владивостока, улучшено качество донесения информации.

Наши главные цели — это пробудить в учениках школ чувство патриотизма, желание знать и изучать свою историю и литературу. Донести понимание того, что такое информационная война, какие последствия она несёт и против кого она направлена.

Для этого мы покажем и расскажем, к чему приводит незнание истории своей страны. А также докажем, что изучение истории интересно и полезно. Ведь присутствие морально-нравственного ориентира — одна из ключевых составляющих формирования личности человека, здорового гражданина и патриота своей страны.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.