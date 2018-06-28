Директор Дальневосточного филиала санируемого банка "Открытие" пошел на повышение

Николай Долгушев. Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Теперь Николай Долгушев возглавит весь банковский бизнес группы "Открытие" на Дальнем Востоке

28 июня, PrimaMedia. Николай Долгушев назначен бизнес-лидером банковского бизнеса группы "Открытие" на Дальнем Востоке. Теперь он будет отвечать не только за банк "Открытие", но еще и за интеграцию с Бинбанком и Россгострах банком, решать задачи развития розничного, малого, среднего и корпоративного бизнеса группы. В зоне его ответственности будет HR, операционное сопровождение, безопасность, IT, работа с просроченной задолженностью в Дальневосточном федеральном округе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу банка.

"В новой роли мне предстоит решить амбициозные и интересные задачи, связанные с интеграционными процессами и значительным увеличением объёмов бизнеса в регионе. Уверен, что вместе с дальневосточной командой банка "Открытие" мы успешно реализуем все намеченные планы, а наши клиенты смогут по достоинству оценить положительные изменения, происходящие в банке", — прокомментировал назначение Николай Долгушев.

По информации представителя группы "Открытие" Андрея Бочарова, региональная сеть банка сейчас находится в стадии трансформации. После нее у банка останется восемь базовых филиалов (по одному в каждом федеральном округе), на которые будут замыкаться региональные операционные офисы (края и области). Николай Долгушев возглавит Дальневосточный "базовый офис".

Николай Долгушев родился в 1981 году в городе Томске. Получил два высших образования – инженера в Томском политехническом институте и экономиста в Томском государственном университете. Карьеру в финансовой сфере Николай Долгушев начал в 2003 году в Томском отделении Сбербанка с должности ведущего экономиста. С июля 2005 года — специалист по лизинговым операциям ООО "Промлизинг", с начала 2006 года — директор представительства ЗАО "ДельтаЛизинг". В 2010-2016 гг работал на руководящих позициях в АО "Райффайзенбанк" в Томске и Иркутске, с 2014 года — в должности директора Дальневосточного филиала. В октябре 2016 года Николай Долгушев возглавил Дальневосточный филиал банка "Открытие". На этом посту ему удалось существенно нарастить присутствие банка на рынке и кратно увеличить бизнес-показатели.

Раннее руководителем банковского бизнеса группы "Открытие" в Приморским крае был назначен Сергей Михайлюков.

Напомним, банк "Открытие" находится под санацией Центробанка. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заявлено, что санация фактически завершена. Сейчас более 99% акций банка принадлежит ЦБ. Озвученная на ПМЭФ стратегия развития банка на три года предполагает, что через три года ЦБ начнет процесс выхода из капитала "Открытия". Часть акций будет реализована частным инвесторам.

СПРАВКА: Банк "Открытие"работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы входят банки "Траст" и "Росгосстрах банк", а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "НПФ Лукойл-гарант", "НПФ электроэнергетики", "НПФ "РГС" (пенсионная индустрия) и "Открытие Брокер" (брокерские услуги). По состоянию на 1 марта капитал банка "Открытие" по российским стандартам финансовой отчетности составил 201 млрд рублей, активы — 1,6 трлн рублей.