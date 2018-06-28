Сезон летних танцевальных вечеров для тех, кому за 50, открыли в Артеме

Танцевальный вечер. Фото: пресс-служба администрации АГО

Мероприятия для старшего поколения будут проводиться каждую пятницу с 18.00 на придворцовой площади города

28 июня, PrimaMedia. Открытие летних танцевальных вечеров состоялось на придворцовой площади Артема в среду, 27 июня. Для старшего поколения города была подготовлена большая развлекательная программа. Всем, кто пришел в этот вечер на танцевальную площадку, была предоставлена возможность вспомнить популярные танцевальные ритмы своего времени, покружиться под звуки нестареющего вальса, поучаствовать в викторинах, мастер-классах, шахматных турнирах и конкурсах, получить призы, а также просто зарядиться хорошим настроением. В дальнейшем вечера для старшего поколения будут проводиться каждую пятницу с 18.00, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Артемовского городского округа.

Начался танцевальный вечер со спортивной зарядки. "прыжки, повороты, наклоны" — зарядиться здоровьем под зажигательную музыку присоединились и дети, и взрослые. Тем временем любители интеллектуальных игр соревновались в шахматно-шашечном турнире "Стратег". По соседству расположилась выставка декоративно-прикладного творчества "Чудеса ручной работы".

Звучали мелодии в исполнении духового оркестра. На сцену танцевальной выходили лучшие творческие коллективы города, исполняя песни прошлых десятилетий. К танцующим взрослым присоединились дети. Самые активные участники были поощрены различными призами.

Сезон летних танцевальных вечеров открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации АГО Сезон летних танцевальных вечеров открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации АГО Сезон летних танцевальных вечеров открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации АГО Сезон летних танцевальных вечеров открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации АГО Сезон летних танцевальных вечеров открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации АГО Сезон летних танцевальных вечеров открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации АГО Сезон летних танцевальных вечеров открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации АГО Сезон летних танцевальных вечеров открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации АГО Сезон летних танцевальных вечеров открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации АГО 1 / 9

В антракте между выступлениями дополнительный шанс заработать очередной приз зрители могли получить, ответив на ряд несложных вопросов в викторине, участвуя в конкурсах "Танцы на газете" и "Летка-енька". Испытать себя в роли вокалиста можно было, исполнив в караоке известные и любимые русские песни вместе с артистами творческих коллективов города. В конкурсе "Королева красоты" молодые модницы города Артема показали наряды в номинациях "Мисс-шляпка" или "Мисс ситцевое платье". Завершил танцевальный вечер конкурс на "Лучшую пару вечера".

"Летние вечера" проводятся по инициативе регионального координатора проекта "Парки малых городов" депутата Государственной Думы РФ Владимира Новикова при поддержке главы АГО Александра Авдеева. В дальнейшем такие танцевальные вечера 50+ будут проводиться каждую пятницу в 18:00 часов на придворцовой площади города Артема.