Заслуженному капитану-китобою вручили регалии почетного гражданина Владивостока

Вручение Юрию Сергееву регалий почетного гражданина Владивостока. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Юрия Сергеева наградили на торжественном собрании в честь 158-летия города (ФОТО)

28 июня, PrimaMedia. Торжественное собрание, посвященное 158-й годовщине со дня основания Владивостока, состоялось сегодня, 28 июня в концертном зале "Fesco-hall" . В ходе собрания глава города Виталий Веркеенко вручил награды горожанам, внесшим вклад в развитие Владивостока. Регалии почетного гражданина Владивостока из рук мэра и спикера гордумы Андрея Брика получил Герой Социалистического Труда, в прошлом — капитан китобойного судна "Жаркий" Юрий Сергеев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

В зале собрались более тысячи жителей краевой столицы – ветераны, строители, педагоги и медицинские работники, представители флота, сотрудники различных предприятий, спортсмены, студенты, школьники. Глава Владивостока Виталий Веркеенко поздравил всех присутствующих с Днем рождения любимого города.

Он отметил, что Владивосток – не просто столица Приморья. Это, пожалуй, единственный город в России, который сначала родился как великий замысел, а потом стал планомерно воплощаться в жизнь.

"О своей любви не принято говорить громко. Но о любви к Владивостоку можно и нужно говорить именно так. И каждый год для этого есть отличный повод – День рождения города. Нужно, чтобы эта любовь заряжала нас всех на новые свершения. Об истории освоения и развития Владивостока написаны тома, они содержат тысячи имен самоотверженных людей и удивительных фактов, — обратился к присутствующим Виталий Веркеенко. — Среди героев, оставивших свой след в истории города, — морские офицеры и простые матросы, исследователи и ученые, купцы и промышленники, строители и поэты. Некоторые из них получили звание Почетного гражданина города. Сегодня Владивосток – по-прежнему город ярких и сильных духом людей. И вновь перед нами – новые, большие и очень непростые задачи: сделать город передовым, технологичным, удобным для жителей, привлекательным для гостей".

Глава города также подчеркнул, что благодаря своему уникальному географическому положению Владивосток играет ключевую роль в новом восточном векторе государства и должен стать центром международного сотрудничества России в АТР. Город нуждается в развитии экономики, промышленности, транспортной инфраструктуры, и здесь возлагают серьезные надежды на новые экономические режимы, которые введены правительством. Владивостоку нужны инвестиции, и серьезная площадка для этого — Восточный экономический форум, который в 2018 году пройдет уже в четвертый раз. Важная задача сейчас – это интеграция в экономику АТР. При этом для развития у нас есть все необходимое – экономическая база, качественная система образования, развитая наука, талантливые, энергичные, творческие люди.

После выступления Виталий Веркеенко вручил заслуженные награды горожанам, внесшим вклад в развитие Владивостока. Среди них — художественный руководитель детской хоровой студии "Камертон" Наталья Лифанова, полковник Сергей Куковеров, исполнительный директор АО "Приморский торговой Дом книги" Вера Арбатская, генеральный директор ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" Александр Шевченко, ученик школы № 22 Егор Давыдов и многие другие.

С днем рождения Владивосток и его жителей поздравили врио вице-губернатора Приморского края Андрей Ларин, председатель городской думы Андрей Брик, исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания края Сергей Кузьменко, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

Также в ходе торжественного собрания Виталий Веркеенко и Андрей Брик вручили регалии почётного гражданина Владивостока Герою Социалистического Труда, в прошлом — капитану китобойного судна "Жаркий" Юрию Сергееву.

Завершилось торжественное собрание концертной программой.