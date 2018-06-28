Сбербанк снизил на треть стоимость своего здания во Владивостоке

Сбербанк снизил цену на свое здание во Владивостоке. Фото: сайт ПАО "Сбербанк" http://www.sberbank.ru/ru/fpartners/realty?objectId=7000/1/94

Потенциальному покупателю предлагается сделать из строения апарт-отель

28 июня, PrimaMedia. Российский аукционный дом (РАД) в очередной раз проведет аукцион по продаже принадлежащего Сбербанку офисного здания на ул. Станюковича во Владивостоке. Начальная цена объекта – 133,6 млн рублей, минимальная – 100,2 млн рублей. Аукцион будет проводиться по голландской системе (на понижение). Первые торги в ноябре прошлого года не выявили покупателя, сообщает ИА PrimaMedia.

Кирпичное административное здание 1997 года постройки общей площадью 2,4 тысячи кв. м. имеет шесть этажей, подвал, два цокольных этажа и пристройки. Фундамент из сборных железобетонных блоков, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Ранее в здании находилось отделение Сбербанка, депозитарий и т.д.

Здание выставили на торги повторно. Первый раз Российский аукционный дом проводил аукцион в ноябре 2017 года. Тогда цена лота составляла 167 млн рублей. Покупателя не нашлось. Объявление о продаже с такой же ценой до сих пор висит на сайте "Сбербнка".



Сбербанк снизил на треть цену на свое здание во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Опрошенные в ноябре прошлого года ИА PrimaMedia участники рынка сошлись во мнении, что лот в первоначальном виде не привлекателен для инвестиций, однако, если провести правильную предпродажную подготовку, покупатель найдется даже за границей.

По мнению Андрея Рысенкова, руководителя отдела brokerage, компании "ESTATE", объект может быть интересен государственным или частным корпорациям и тем, кто собирается открывать крупный филиал во Владивостоке. С учётом того, что правительство РФ акцентирует внимание на Дальневосточный регион, многие организации переносят свои филиалы из Хабаровска во Владивосток. Активный спрос проявляют покупатели из центральной части России.

Другие участники рынка говорят, что дальнейшая эксплуатация здания в качестве офисного объекта станет неэффективным использованием, так как ставки аренды на офисы в данном районе сравнительно невысокие и, соответственно, доходность такого использования для будущего собственника – низкая. Именно поэтому, прогнозировали эксперты в ноябре прошлого года, продать здание за 167 млн рублей будет сложно.

Наиболее эффективным использованием объекта станет переделка в апарт-отель со СПА-комплексом и рестораном в цокольных этажах. Но характер окружения здания (жилые и административные здания разного состояния и годов постройки), его местоположение (не очень удобные подъездные пути), не будут способствовать увеличению спроса среди потенциальных клиентов гостиницы. Объект удален как от деловой части города, так и от основных достопримечательностей. Кроме того, и в центральной части города, и на территории острова Русского есть немало средств размещения, которые могут удовлетворить спрос клиентов даже в сезон пиковой деловой активности (например, во время ВЭФ). Возможным целесообразным использованием здания было бы его перепрофилирование в комплекс апартаментов на продажу.

При этом на первом и цокольных этажах здания можно разместить ресторан, СПА— или фитнес-центр и т.п. К тому же, неподалеку ведется строительство жилого комплекса "Гавань Резиденс". Это может оказать положительное влияние на имидж района, а с учетом реконструкции здания в комплекс апартаментов будет создаваться синергетический эффект и, возможно, послужит развитию инфраструктуры и созданию новых качественных объектов на территории всего района в будущем.

По оценкам экспертов, цена апартаментов в таком случаем может составлять от 90 до 120 тыс. рублей за 1 кв. м. Наиболее привлекательными станут апартаменты, из окон которых открывается вид на Амурский залив. Однако, по мнению экспертов, рыночная стоимость здания должна быть ниже заявленной.

"С каждым годом туристический поток в город растет, а существующая инфраструктура уже не в состоянии полностью удовлетворить спрос. Учитывая данный фактор, у инвестора есть все шансы реализовать на базе здания успешный гостиничный проект. Дополнительный бонус – привлекательная цена, сейчас актив продается со скидкой до 30%", – комментирует Дмитрий Пуриков, директор Приморского филиала РАД.