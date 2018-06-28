Суд отправил директора Дальневосточного филиала РАНХиГС в СИЗО

Суд. Фото: ИА AmurMedia

На избрании этой меры пресечения настаивало следствие

28 июня, PrimaMedia. В следственный изолятор районный суд Хабаровска отправил Вячеслава Кушнарёва, директора Дальневосточного института управления — филиала ФГБОУ "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС). На заключении под стражей настаивало следствие, обращая внимание суда на характер инкриминируемого обвиняемому преступления, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Сегодня суд избрал меру пресечения в отношении Вячеслава Кушнарёва в виде заключения под стражу сроком на два месяца. То есть по 25.08.2018 года включительно, — сообщили в Центральном районном суде Хабаровска.

По данным суда, следствие уже предъявило директору Дальневосточного филиала РАНХиГС обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата".

Учитывая характер инкриминируемого преступления, а также опасаясь, что находясь на свободе, обвиняемый сможет воздействовать на ход расследования, следователи ходатайствовали о заключении под стражу. Суд с доводами следствия согласился, не найдя оснований для избрания иной меры пресечения, в частности домашнего ареста.

В течение трех дней, согласно закону, Вячеслав Кушнарёв имеет право обжаловать постановление суда в апелляционном порядке в Хабаровском краевом суде.

Напомним, о начавшихся очень серьезных неприятностях в жизни Вячеслава Кушнарёва стало известно в начале июня, когда появились первые сообщения о том, что в его рабочем кабинете, а также в квартире прошли обыски. Из кабинета сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и сейф, а сам Вячеслав Кушнарев, резко почувствовавший себя плохо, оказался в больнице. Но, как утверждают источники, и на больничной койке директор Дальневосточного филиала президентской академии находился под неусыпным контролем следственных органов.

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