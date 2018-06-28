Дума Владивостока провела плодотворное заседание

Дума города Владивостока. Заседание. Фото: ИА PrimaMedia

Депутаты одобрили важные поправки в текущий бюджет, рассмотрели жилищные вопросы и дали старт обсуждению правил благоустройства города

28 июня, PrimaMedia. Важные для Владивостокского городского округа вопросы рассмотрели депутаты Думы города Владивостока на очередном заседании, состоявшемся в четверг, 28 июня. Народные избранники скорректировали в сторону увеличения муниципальный бюджет на 2018 год, снизили налоговое бремя для многодетных семей и пенсионеров, решили ряд жилищных вопросов, дали старт широкому обсуждению правил благоустройства территорий Владивостокского городского округа, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

— Сегодня депутатов ожидает насыщенная повестка. Предстоит рассмотреть вопросы по бюджету, вопросы, связанные с реализацией закона по многодетным семьям, — прокомментировал председатель Думы Владивостока Андрей Брик в ходе традиционного брифинга. – Особо хотелось бы отметить обсуждение в первом чтении проекта правил благоустройства территорий Владивостокского городского округа. Депутаты совместно с администрацией города проделали большую работу, рассмотрев множество важных вопросов и определившись с финансированием. Так, порядка 10 млн рублей будет выделено на ремонт лестниц, 8,6 млн рублей на ремонт уличного освещения, более 16 млн рублей на ремонт подпорных стен, 15 млн рублей – что очень важно – на создание доступной среды – проходов и проездов для маломобильных граждан.

Начали депутаты свою работу с внесения изменений в МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". Народные избранники сразу в трех чтениях одобрили увеличение доходной и, соответственно, расходной части бюджета на 484,6 млн рублей. Значительная часть средств предусмотрена на индексацию заработной платы работников муниципальных учреждений на 4% с 1 января 2018 года. Как отметил Андрей Брик, корректировкой предусмотрены бюджетные ассигнования для строительства объектов наружного освещения, ремонта лестниц и подпорных стен. Кроме того, выделяются средства на приобретение двух судов на воздушной подушке для обеспечения стабильного транспортного сообщения с островными и отдаленными территориями – островом Рейнеке и полуостровом Песчаным.

"Значительная часть средств выделена на благоустройство города, — особо отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Владимир Исаков, выступая с содокладом по вопросу. – У депутатов накопилось достаточное количество обращений и наказов, связанных с вопросами благоустройства".

Важные изменения были внесены в приложение к решению Думы города Владивостока от 28.10.2005 № 108 "О земельном налоге в городе Владивостоке". Депутаты утвердили решение о снижении налоговой нагрузки для многодетных семей и пенсионеров, проживающих во Владивостоке.

Многодетные семьи полностью освободят от уплаты земельного налога в отношении одного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства. Льготу предоставят многодетным семьям, получившим участки в рамках реализации соответствующего краевого закона (сейчас они платят 50% налога).

Налогоплательщикам-пенсионерам уменьшат налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка (классических дачных "шести соток"), а также сохранят не облагаемую налогом сумму в размере 300 тысяч рублей для участка, не используемого под предпринимательскую деятельность.

Два важных решения были приняты и в жилищной сфере. Депутаты утвердили расширение перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном жилом фонде. Квартиры могут предоставляться работникам муниципальных учреждений ЖКХ, содержания и благоустройства города, а также медицинским работникам не только бюджетных, но и других типов краевых государственных учреждений здравоохранения, находящихся во Владивостоке. "Предоставление служебного жилья гражданам позволит привлечь квалифицированные кадры в государственные и муниципальные предприятия и учреждения", — отметила председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская.

Депутаты также утвердили перечень жилых помещений муниципального жилого фонда коммерческого использования (всего 51 помещение). Дело в том, что данное жилье не может быть предоставлено по договору социального найма, поскольку не соответствуют необходимому уровню благоустройства (отсутствует централизованная система водоснабжения и канализации, расположены в цокольных этажах зданий). Теперь такие помещения будут предоставляться гражданам по договорам коммерческого найма. Это позволит снизить расходы бюджета на содержание указанных помещений, увеличить поступления в доходную часть городского бюджета, обеспечить сохранность жилищного фонда.

Также в первом чтении был рассмотрен проект МПА "Правила благоустройства территорий Владивостокского городского округа", очень важный для города. Как отметила председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская, назрела острая необходимость привести вопросы благоустройства города к общему знаменателю, установив общие понятные и совершенно прозрачные правила для всех. Документ получился объемный, и наверняка ко второму чтению в него будут внесены правки с учетом обсуждений и предложений.

Депутаты и администрация города хотели бы, чтобы в обсуждении правил благоустройства территорий приняло участие как можно большее количество горожан. В течение месяца с 29 июня по 29 июля жители Владивостока смогут ознакомиться с документом, который будет размещен на сайте администрации города, и внести в него свои предложения и замечания.

На заседании также было принято решение о назначении председателем Общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока Марии Лагуновой. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза Чемерис напомнила, что в соответствии с Положением об Общественной молодежной палате при Думе города Владивостока председатель палаты назначается Думой города Владивостока из числа членов палаты в течение одного месяца со дня утверждения состава палаты. Полномочия председателя молодежной палаты начинаются со дня принятия решения о его назначении и прекращаются по истечении одного года.

В заключение депутаты приняли обращение к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко, попросив включить в краевой бюджет на 2019 год софинансирование достройки спорткомплекса в микрорайоне "Снеговая падь" и строительство, реконструкцию и капитальный ремонт пяти пришкольных стадионов школ №№ 60, 39, 69, 51, 58.