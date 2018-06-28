Миллионы россиян могут погибнуть от мусора

Свалка. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

На каждого жителя нашей страны приходится больше 200 тонн отходов

28 июня, PrimaMedia. В России складывается крайне негативная ситуация с хранением и переработкой отходов. Это тревожное сообщение прозвучало из уст первого заместителя Генерального прокурора России Александра Буксмана на заседании коллегии Генпрокуратуры в Иркутске. Токсичные отходы на свалках наших городов реально угрожают жизни 17 млн россиян, сообщает ИА SakhalinMedia.

По статистике, на российских свалках хранится свыше 30 млрд тонн отходов. Это значит, что на каждого россиянина приходится по 205 тонн мусора. Это больше трех стандартных железнодорожных вагонов. За год россияне производят 4 млрд тонн отходов. Общая площадь мусорных полигонов и свалок в стране сейчас составляет первый замгенпрокурора оценил в 4 млн га. Для сравнения — это площадь Московской области или государства Нидерланды. Но в отличие от данных территорий, наши свалки ежегодно разрастаются на 300 тысяч гектаров.

При этом Буксман подчеркнул, что доступ к чистой воде имеют только 40% россиян. Генпрокуратура РФ провела четыре масштабные проверки мусорных полигонов и выявила 250 тысяч нарушений. Пока удалось ликвидировать 10 тыс. несанкционированных свалок.

Напомним, что в 2019 году в России будет введена новая система обращения с отходами.