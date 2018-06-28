Свалка. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Миллионы россиян могут погибнуть от мусора

На каждого жителя нашей страны приходится больше 200 тонн отходов

28 июня, PrimaMedia. В России складывается крайне негативная ситуация с хранением и переработкой отходов. Это тревожное сообщение прозвучало из уст первого заместителя Генерального прокурора России Александра Буксмана на заседании коллегии Генпрокуратуры в Иркутске. Токсичные отходы на свалках наших городов реально угрожают жизни 17 млн россиян, сообщает ИА SakhalinMedia.

По статистике, на российских свалках хранится свыше 30 млрд тонн отходов. Это значит, что на каждого россиянина приходится по 205 тонн мусора. Это больше трех стандартных железнодорожных вагонов. За год россияне производят 4 млрд тонн отходов. Общая площадь мусорных полигонов и свалок в стране сейчас составляет первый замгенпрокурора оценил в 4 млн га. Для сравнения — это площадь Московской области или государства Нидерланды. Но в отличие от данных территорий, наши свалки ежегодно разрастаются на 300 тысяч гектаров.

При этом Буксман подчеркнул, что доступ к чистой воде имеют только 40% россиян. Генпрокуратура РФ провела четыре масштабные проверки мусорных полигонов и выявила 250 тысяч нарушений. Пока удалось ликвидировать 10 тыс. несанкционированных свалок.

Напомним, что в 2019 году в России будет введена новая система обращения с отходами.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Член Общественной палаты Приморья получила по лицу в борьбе со строительным мусором

22 июня, 11:55

Алексей Козицкий: Жирный дым «Спецзавода №1» - удар в спину Дню России во Владивостоке

13 июня, 18:30

Алексей Козицкий: Бездумное сжигание ТБО – преступление против Приморья и России в целом

08 июня, 15:20

Алексей Козицкий: «Спецзаводу №1» пора перестать «жечь» бюджетные деньги и здоровье людей

05 июня, 10:05
Кто доживет до пенсии, а кто нет, рассказали российские ученые

27 июня, 16:50

Лекарства не будут продавать в российских магазинах

26 июня, 11:50

"Умер, еще вопросы есть?": русских врачей собираются научить вежливости

27 июня, 10:35

Путин провел чистку в рядах полпредов

27 июня, 13:10

Молодежь на BMW и Infiniti постарше на «японках»: Автостат о среднем возрасте водителей

27 июня, 12:25

Чемпионат мира по футболу требует новых средств
«Справедливая Россия» опровергла ложь о повышении пенсионного возраста – Алексей Козицкий
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia