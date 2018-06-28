Россиянам придется платить пошлины за посылки - Минфин назвал сроки. Фото: PrimaMedia

Уже с 1 июля порог беспошлинного ввоза из-за рубежа будет снижен

28 июня, PrimaMedia. Минфин предложил схему, по которой будет снижаться беспошлинный порог для посылок из-за рубежа. С 1 июля этот порог может быть снижен до €500, а с июля 2019 года — до €100 за одну посылку и €200 суммарно в месяц, передает ИА AmurMedia.

По новому проекту с 1 июля 2018 года пошлину начнут брать за посылки суммарной стоимостью дороже €500 в месяц и весом более 31 кг. С 1 июля 2019 года порог составит €100 и 31 кг за одно отправление, но при этом не более €200 в течение календарного месяца одному адресату — физическому лицу

По сведениям источников РБК, проект постановления сейчас обсуждается, однако до 1 июля документ должен быть согласован.

Сейчас в России пошлина не взимается с приобретенных в интернете товаров из-за рубежа, общая стоимость которых ниже €1 тысячи в месяц, а вес легче 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30% и не менее €4 за килограмм.

Российское правительство не первый год обсуждает снижение порога беспошлинного ввоза зарубежных интернет-покупок. В частности, проект бюджета на 2018–2020 годы предполагал его снижение вплоть до €20.