Политика. 28 июня, 23:40
Владимир Путин на встрече с советником Президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Фото: С сайта президента РФ

"Подвох" видят эксперты на предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа

Лидеру США эта встреча важна по "политическим мотивам", уверены аналитики

29 июня, PrimaMedia. Стало известно какие вопросы намерены обсудить Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп на предстоящей встрече в Хельсинки. Cтороны обсудят состояние и перспективы развития отношений двух стран и актуальные международные вопросы. Однако, эксперты считают, что вопросы экономики отойдут на второй план — главе США эта встреча важна, чтобы заработать "политические очки", передает ИА AmurMedia.
Как стало известно, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудят на совместной встрече вопросы национальной безопасности и двусторонние отношения, об этом стало известно из заявления Белого дома.

Это будет первая полномасштабная встреча глав двух государств — ранее Путин и Трамп встречались в Гамбурге на саммите G20, на следующей встрече — во Ветнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС главы государств буквально перекинулись несколькими фразами.

Эксперты считают, что встреча с президентом России Владимиром Путиным для американского лидера Дональда Трампа важна для укрепления имиджа. Такое мнение высказал в четверг программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

"Дональд Трамп — это политик, который играет всегда на каком-то контртренде. Если все говорят, что Россия плохая, он скажет: "Нет, это неоднозначный вопрос". Для него встреча с Путиным — это возможность заработать личные политические очки", — считает эксперт.

По мнению доцента кафедры мировых политических процессов МГИМО (У) МИД России Сергея Веселовского, "российско-американские отношения сейчас находятся в самой низкой точке за последние четверть века".

"Нанесённый им ущерб нельзя восполнить одной встречей и серией рукопожатий перед телекамерами. Сейчас обеим сторонам важно по возможности отказаться от эскалационной логики, стабилизировать ситуацию и начать выстраивать систему доверия в виде серии пусть мелких и символических, но всё же шагов навстречу друг другу", — сказал Веселовский в ходе интервью дискуссионному клубу "Валдай".

Он также отметил, что, скорее всего, "тема пресловутого вмешательства России в последние американские президентские выборы, столь дорогая ряду американских политических деятелей, останется за рамками повестки" и не будет затронута в ходе переговоров двух лидеров.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

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