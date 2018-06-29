Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки. Фото: Антон Балашов

Переход на электронную систему должен дать целый ряд преимуществ, уверен глава кабмина

29 июня, PrimaMedia. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки в России. Процесс перехода на электронные трудовые книжки начнется с 1 января 2020 года. По мнению главы правительства, электронные документы позволят получить целый ряд преимуществ и облегчить жизнь как работодателям, так и сотрудникам, в частности, работающим удаленно, сообщает ИА AmurMedia.

По словам Дмитрия Медведева, переход на электронные трудовые книжки будет происходить поэтапно.

"Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд (ПФР) начнут с 1 января 2020 года, в течение 2019 года необходимо решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, подготовить работодателей и работников", — уточнил премьер.

Переход на электронную систему ускорит процесс передачи сведений в ПФР, даст "фору" сотрудникам работающим удаленно, сократит затраты на кадровое производство, отметил глава кабмина. По словам Медведева, введение электронных книжек также позволит создать базу данных, которая будет хранить информацию обо всей трудовой деятельности человека., причем, данные в ПФР будут передаваться в режиме онлайн.

Премьер-министр обозначил еще одно преимущество электронного документа — при обращении за госуслугами гражданам больше не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и стаже, эти сведения уже будут содержаться в базе данных.

Электронные трудовые книжки лишат мошенников возможности подделать документ, добавил Медведев, поскольку вся информация хранится в единой базе данных.

Кроме того, электронный документ защитит россиян от массы проблем, связанных с восстановлением трудовой книжки, если она была утеряна.

"Если сотрудник потерял книжку, то необходимо обойти все предыдущие места работы, чтобы восстановить данные, сказал он. Эти организации могут уже и не существовать, при этом "пенсию как-то начислять надо", — ранее отмечал глава Сбербанка Герман Греф.