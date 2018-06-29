Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки. Фото: Антон Балашов

Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки

Переход на электронную систему должен дать целый ряд преимуществ, уверен глава кабмина

29 июня, PrimaMedia. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки в России. Процесс перехода на электронные трудовые книжки начнется с 1 января 2020 года. По мнению главы правительства, электронные документы позволят получить целый ряд преимуществ и облегчить жизнь как работодателям, так и сотрудникам, в частности, работающим удаленно, сообщает ИА AmurMedia.

По словам Дмитрия Медведева, переход на электронные трудовые книжки будет происходить поэтапно.

"Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд (ПФР) начнут с 1 января 2020 года, в течение 2019 года необходимо решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, подготовить работодателей и работников", — уточнил премьер.

Переход на электронную систему ускорит процесс передачи сведений в ПФР, даст "фору" сотрудникам работающим удаленно, сократит затраты на кадровое производство, отметил глава кабмина. По словам Медведева, введение электронных книжек также позволит создать базу данных, которая будет хранить информацию обо всей трудовой деятельности человека., причем, данные в ПФР будут передаваться в режиме онлайн.

Премьер-министр обозначил еще одно преимущество электронного документа — при обращении за госуслугами гражданам больше не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и стаже, эти сведения уже будут содержаться в базе данных.

Электронные трудовые книжки лишат мошенников возможности подделать документ, добавил Медведев, поскольку вся информация хранится в единой базе данных.

Кроме того, электронный документ защитит россиян от массы проблем, связанных с восстановлением трудовой книжки, если она была утеряна.

"Если сотрудник потерял книжку, то необходимо обойти все предыдущие места работы, чтобы восстановить данные, сказал он. Эти организации могут уже и не существовать, при этом "пенсию как-то начислять надо", — ранее отмечал глава Сбербанка Герман Греф.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Приморская «Крепкая семья» решает вопросы летней занятости детей

26 июня, 13:15

Инфраструктуру и жильё для работников ССК «Звезда» построят в ТОР «Большой Камень»

30 мая, 14:00
Кто доживет до пенсии, а кто нет, рассказали российские ученые

27 июня, 16:50

Лекарства не будут продавать в российских магазинах

28 июня, 19:25

Суд отправил директора Дальневосточного филиала РАНХиГС в СИЗО

28 июня, 20:30

Россиянам придется платить пошлины за посылки - Минфин назвал сроки

26 июня, 11:50

"Умер, еще вопросы есть?": русских врачей собираются научить вежливости

27 июня, 10:35

Путин провел чистку в рядах полпредов
«Справедливая Россия» опровергла ложь о повышении пенсионного возраста – Алексей Козицкий
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia