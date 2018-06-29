Правительство вновь хочет перемен с ОСАГО

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Дмитрий Медведев предлагает уравнять в правах полисы

29 июня, PrimaMedia. Вопрос о законе обязательного страхования автогражданской ответственности снова стал повесткой для обсуждения правительства, передает ИА AmurMedia.

Председатель кабинета министров Дмитрий Медведев на заседании предложил признать законность электронных полисов ОСАГО и внести соответствующие поправки в стразовое законодательство.

"Во-первых, мы уравниваем в правах электронные страховые полисы с теми полисами, которые оформлены на бумажных носителях. Улучшаем качество предоставляемых по ОСАГО услуг, делаем регулирование этой сферы более прозрачным и уходим от необходимости производства полисов на специальных защищенных бланках", — цитирует слова политика "Российская газета".

Идентифицировать полис и проверить его подлинность можно с помощью уникального номера. Предъявить сотруднику ГИБДД или другому автовладельцу обладатель электронного полиса сможет распечатанный на обычном принтере документ.

Еще одна инициатива, прозвучавшая в правительстве — снять запрет на перестрахование рисков по ОСАГО и сделать процедуру обычной практикой.